Patrycja Markowska: jak poznała męża? Musiała odgonić rywalki!

Obecna na polskiej scenie muzycznej od 2000 roku Patrycja Markowska jest córką Grzegorza Markowskiego z legendarnej grupy Perfect. Przez lata wokalistka pracowała na własny dorobek artystyczny, a prywatnie oparcie znajdowała u boku aktora Jacka Kopczyńskiego. Ich trwająca kilkanaście lat relacja dobiegła jednak końca. Choć sama piosenkarka zupełnie nie zakładała takiego scenariusza, niedługo później zdecydowała się na kameralny ślub z nowym partnerem.

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Patrycja Markowska i jej mąż Tomasz Szczęsny. Kulisy cichego ślubu

Zakochani pobrali się w 2024 roku podczas kameralnej uroczystości, którą przez jakiś czas utrzymywali w całkowitej tajemnicy. Dopiero przy okazji promocji jednego ze swoich utworów Patrycja Markowska niespodziewanie ujawniła zmianę stanu cywilnego.

- Nigdy w życiu nie miałam tyle miłości, co w piosence "Miłość, Wiara, Nadzieja", bo pierwszy raz mogę się pochwalić, że wzięłam ślub! - wyznała wprost w rozmowie z "Viva.pl".

Wybrankiem artystki okazał się prowadzący warszawskie restauracje Tomasz Szczęsny. Oboje mają synów z poprzednich związków. Owocem kilkunastoletniej, niesformalizowanej relacji Markowskiej z jej byłym partnerem Jackiem Kopczyńskim jest 18-letni dziś Filip.

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Piosenkarka przegoniła rywalki!

Małżonkowie nie tylko opóźnili informację o zawarciu małżeństwa, ale także na co dzień chronią swoje życie prywatne przed blaskiem fleszy. Patrycja Markowska i Tomasz Szczęsny unikają częstego bywania na salonach, jednak podczas wspólnych wyjść publicznych otwarcie okazują sobie czułość.

Niedawno para postanowiła zrobić wyjątek i przyjęła zaproszenie do podcastu Magdy Mołek. Wspominając moment zapoznania, artystka przyznała się do bardzo nietypowego dla niej zachowania, kiedy to zdecydowanie odpędziła potencjalne konkurentki od przystojnego mężczyzny.

- Patrzę, a Tomek siedzi na kanapie otoczony pięcioma dziewczynami. I ja nigdy tak nie robię, przysięgam, jestem nieśmiała w życiu, ale ja podeszłam i powiedziałam do tych dziewczyn wszystkich: sio! I one poszły. Nie wiem, czemu one to zrobiły i czemu tak powiedziałam - zrelacjonowała z uśmiechem Markowska.

Do tego zdarzenia doszło podczas zabawy sylwestrowej organizowanej przez ich wspólną znajomą. Chociaż piosenkarka odważnie zapytała nowego znajomego o zgodę na pocałunek oraz zajęcie miejsca na jego kolanach, w tamtym okresie nie szukała jeszcze stałej relacji. Przyszłość napisała jednak zupełnie inny scenariusz.

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