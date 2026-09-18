Filip Mettler powraca po latach. Zmierzył się z bolesną prawdą po programie

Filip Mettler wydaje "W sedno". Uczestnik "The Voice of Poland" przygotowuje płytę

Znany ze swojego udziału w programie rozrywkowym Filip Mettler intensywnie pracuje nad nową muzyką. Były uczestnik show wypuścił właśnie swoją piątą kompozycję "W sedno", w której rozlicza się ze zdarzeniami następującymi po finale programu. Piosenkarz i skrzypek traktuje to jako zapowiedź wyczekiwanego pierwszego albumu.

Piosenkarz ma ambitne plany na nadchodzące miesiące i szykuje się do intensywnego prezentowania nowych projektów. Konsekwentnie wypuszcza nowe piosenki, a słuchacze w niedalekiej przyszłości doczekają się pełnego wydawnictwa.

Filip Mettler opowiada o trudnościach. Utwór "W sedno" to zamknięcie klamry

Najświeższa kompozycja wokalisty to bardzo dynamiczny, wchodzący w głowę kawałek opierający się na dźwiękach gitar i naturalnych instrumentów. Według osób związanych z produkcją, słuchając tej muzyki, trudno utrzymać ciało w bezruchu. Najistotniejszy okazuje się tu jednak warstwa tekstowa, nawiązująca do utworu, który Mettler pokazał jeszcze w telewizji.

Artysta mierzy się z rzeczywistością, która zupełnie rozminęła się z jego marzeniami po udziale w telewizyjnym formacie. Wyraźnie podkreśla jednak swoją determinację i dążenie do celu. Cieszy się również z tego, że przestał patrzeć w tył, stawiając na realizację celów. Przy tworzeniu utworu pomogli mu: Paula Roma, Stan Zapalny (Stanisław Szymański), Szymon Mikła, Jacek Mrówczyński, Jakub Laszuk

Filip Mettler wraca do Jarocina. Wyjątkowy teledysk

Wokalista dołączył do swojego dzieła wyjątkowy, nakręcony w jego rodzinnym mieście obraz. Jarocin to przecież ważne miasto na muzycznej mapie Polski. To tam wszystko się dla niego zaczęło.

To piękne podsumowanie całego jego dorobku, zwłaszcza że wykorzystał ujęcia z Jarocińskiego Ośrodka Kultury, gdzie debiutował na prawdziwej scenie.

Filip Mettler szczerze o swoim nowym wydawnictwie

Wokalista przedstawił publiczności do tej pory cztery kawałki. Choć różnią się klimatem, pokazują talent artysty, a wszystkie charakteryzują się melodyjnym, popularnym sznytem.

Proces twórczy był wymagający. Przyznaje wprost, że to owoc wieloletniego oczekiwania i doświadczeń. Chłonął wiele wpływów i projektów, co będzie bardzo widoczne na nadchodzącym krążku.

Wszystkie wydane dotąd produkcje cechuje autentyczność. Nie boi się śpiewać o ważnych dla każdego z nas uczuciach, jak akceptacja własnej osoby czy stosunki z innymi, a także chęć spełniania najskrytszych marzeń. Swoje teksty nazywa niesamowicie otwartymi.