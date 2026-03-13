Robert Więckiewicz przyłapany na myjni. Z jego luksusowym Audi stało się coś obrzydliwego

Robert Więckiewicz walczy z ptasimi odchodami na swoim Audi

Znane osobistości ze świata filmu nie są wolne od najbardziej powszechnych kłopotów. Robert Więckiewicz stanął przed koniecznością natychmiastowego wyczyszczenia swojego luksusowego, czarnego Audi. Samochód zdecydowanie domagał się wizyty na myjni, ponieważ na jego dachu oraz masce znalazło się mnóstwo ptasich odchodów. Wygląda na to, że skrzydlaci mieszkańcy miasta wybrali sobie pojazd popularnego aktora na swoją publiczną toaletę.

Aktor Robert Więckiewicz osobiście myje luksusowego SUV-a

Artysta podjechał na stanowisko myjące ubrany w ciemną kurtkę, czapkę oraz obuwie sportowe, przez co początkowo ciężko było go wręcz zidentyfikować. Czołowy polski odtwórca ról filmowych rozpoczął prace od dolania płynu do spryskiwaczy, po czym chwycił za lancę ciśnieniową, by precyzyjnie usunąć brud z luksusowego pojazdu. Aktor wykazał się sporą znajomością procesu pielęgnacji aut – wystartował od porządnego spłukania zanieczyszczeń, następnie nałożył aktywną pianę, a całość zwieńczył ponownym myciem wodą pod ciśnieniem. Z pewnością nie była to jego pierwsza samodzielna wizyta w takim miejscu.

Świadkowie zdarzenia obserwowali, z jaką cierpliwością gwiazdor krąży wokół pojazdu, aby dotrzeć strumieniem wody do każdego najmniejszego detalu karoserii. Skrupulatne zaangażowanie przyniosło oczekiwany skutek, bo zaledwie po kilkunastu chwilach samochód ponownie błyszczał czystością.

Robert Więckiewicz parkuje Audi na ulicy. Ptaki mogą zaatakować ponownie

Cały wysiłek włożony w czyszczenie może jednak pójść wkrótce na marne. Zaraz po zakończeniu mycia, odtwórca głównych ról w kultowych produkcjach zostawił swój lśniący pojazd zaparkowany prosto na ulicy. Zważywszy na wcześniejsze wydarzenia, czarne Audi Roberta Więckiewicza ponownie stanowi idealny cel dla miejskiego ptactwa, a jeśli scenariusz się powtórzy, aktora czeka wkrótce kolejny wyjazd na myjnię.

Poniżej możecie obejrzeć, w jaki sposób polski aktor doprowadza swojego potężnego, czarnego SUV-a do porządku podczas wizyty na myjni.

