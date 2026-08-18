Gdy Irena Jarocka zamilkła za oceanem

Początek lat 90. dla Ireny Jarockiej miał być nowym, spokojniejszym rozdziałem. W 1990 roku dołączyła do męża Michała Sobolewskiego, który w Stanach Zjednoczonych otrzymał stypendium. Amerykański sen zdawał się na wyciągnięcie ręki – czas dla rodziny, nauka języka i oddech od intensywnego życia w trasie. Początkowo wszystko układało się pomyślnie. Jak wspominał po latach jej mąż, pierwsze pół roku upłynęło na adaptacji i szlifowaniu angielskiego razem z córką. Jednak dla artystki, której żywiołem była scena, a sensem istnienia kontakt z publicznością, ta nagła cisza szybko okazała się pułapką. Sceniczna pustka zaczęła boleśnie doskwierać.

Tęsknota, która zaatakowała gardło Ireny Jarockiej

To, co z początku było jedynie tęsknotą, z czasem przerodziło się w poważny kryzys. "Irena popadła w depresję, bo nie występowała na scenie" – mówił wprost Michał Sobolewski. Rosnąca frustracja i poczucie pustki były potęgowane przez codzienny stres. Sama artystka w jednym z wywiadów przyznała, jak paraliżowała ją bariera językowa. "Okrutnie się stresowałam. Nerwy ściskały mi gardło tak, że dostałam guzków na strunach głosowych" – opowiadała. Ta mieszanka zawodowej bezczynności i nerwów związanych z życiem w nowym kraju okazała się dla jej wrażliwego organizmu destrukcyjna. Ciało w końcu upomniało się o głos, który zamilkł.

Diagnoza, w którą Irena Jarocka nie mogła uwierzyć

Kiedy na jej strunach głosowych pojawiły się guzki, diagnoza wydawała się oczywista – to musiało być schorzenie typowe dla wokalistów, wynikające z nadwyrężenia głosu. Rzeczywistość okazała się jednak zaskakująca i absolutnie paradoksalna. Lekarz, do którego trafiła w Stanach, po zbadaniu jej gardła orzekł, że przyczyną problemów jest… brak śpiewania. Jej narząd głosu, przez lata przyzwyczajony do regularnego, intensywnego wysiłku, na nagłą bezczynność zareagował chorobą. To nie praca, lecz jej brak, okazał się dla Ireny Jarockiej największym zagrożeniem.

Scena jako jedyne lekarstwo dla Ireny Jarockiej

Recepta, którą otrzymała od amerykańskiego specjalisty, była równie nietypowa, co sama diagnoza. Zamiast leków czy zabiegów, lekarz poradził jej, by jak najszybciej wróciła do tego, co kochała. "Poradził, żeby wznowiła koncerty. I tak też zrobiła" – wspominał jej mąż. Powrót na scenę stał się dla niej formą terapii i jedynym skutecznym lekarstwem. Irena Jarocka zaczęła regularnie podróżować do Polski, nawet sześć razy w roku, by znów stanąć przed swoją publicznością. Ta historia pokazała, że dla niektórych artystów śpiewanie nie jest tylko zawodem, ale fundamentalną potrzebą, bez której ich organizm po prostu przestaje prawidłowo funkcjonować.

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