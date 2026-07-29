Zmarł Henryk Gęsikowski. Znany z serialu "07 zgłoś się" artysta miał 74 lata

Zawiadomienie o odejściu Henryka Gęsikowskiego opublikowano na oficjalnym profilu Teatru Polskiego w Szczecinie w mediach społecznościowych. Placówka pożegnała zmarłego artystę za pomocą poruszającego wpisu, równocześnie kierując słowa otuchy i kondolencje do jego rodziny oraz najbliższych przyjaciół.

Teatr Polski w Szczecinie żegna Henryka Gęsikowskiego

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarł aktor, który przez kilka lat pracował w naszym teatrze, Henryk Gęsikowski. Henryk Gęsikowski (ur. 2 listopada 1951 roku w Złotoryi) w 1974 roku ukończył Wydział Aktorski PWSFTviT w Łodzi. Był aktorem Państwowych Teatrów Dramatycznych w latach 1974 – 1976, a po ich reorganizacji - Teatru Współczesnego. W Teatrze Polskim zatrudniony był jeszcze w latach 1983 – 1986.Rodzinie i Bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia.

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Przedstawiciele Teatru Polskiego w Szczecinie opublikowali to oficjalne oświadczenie za pośrednictwem serwisu Facebook, informując fanów o tej wielkiej stracie.

Henryk Gęsikowski odszedł w minioną środę, 29 lipca. W chwili zgonu miał dokładnie 74 lata. Do obecnego momentu nie ujawniono opinii publicznej, jaki był oficjalny powód śmierci tego popularnego artysty.

Henryk Gęsikowski jako przestępca Dyciak w serialu "07 zgłoś się"

W swoim artystycznym dorobku Henryk Gęsikowski zapisał udział w takich produkcjach kinowych jak "Ballada o ścinaniu drzewa”, "Zapis zbrodni", "Taxi A" oraz "Miasto nocą". Ogólnopolską rozpoznawalność zyskał jednak dzięki pojawieniu się w legendarnym serialu "07 zgłoś się". To właśnie tam wcielił się w popularną sylwetkę przestępcy o pseudonimie Dyciak.

Artysta przyszedł na świat 2 listopada 1951 roku w Złotoryi. Z powodzeniem zakończył szkołę aktorską na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Po odebraniu dyplomu związał swoją karerę ze Szczecinem.

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Ponad sto ról teatralnych Henryka Gęsikowskiego

Swoje pierwsze kroki w zawodzie Henryk Gęsikowski stawiał na deskach Państwowych Teatrów Dramatycznych, a w kolejnych latach był częścią zespołu Teatru Współczesnego i Teatru Polskiego. Podczas wielu dekad pracy twórczej wykreował ponad sto unikalnych postaci scenicznych, dzięki czemu wyrobił sobie status niezwykle szanowanego członka szczecińskiego środowiska artystycznego.

W 1989 roku Henryk Gęsikowski został dyrektorem artystycznym Teatru Krypta funkcjonującego w Zamku Książąt Pomorskich, a ponadto zarządzał Domem Kultury Środowisk Twórczych "Klub 13 Muz". Był też inicjatorem powstania Teatru Otwartego, który zapisał się w historii jako pierwsza prywatna scena w Szczecinie.

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