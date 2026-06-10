Nie żyje Anthony Guidera. Gwiazdor "Armageddonu" i "Gatunku" miał zaledwie 65 lat

Amerykański artysta zyskał ogromną popularność przede wszystkim dzięki kreacjom drugoplanowym w niezwykle znanych produkcjach. Jego przygoda z wielkim ekranem wystartowała w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych od występu w trzeciej odsłonie słynnego "Ojca chrzestnego". Ten skromny epizod sprawił, że otworzyły się przed nim drzwi do największych hollywoodzkich superprodukcji i niemal natychmiast zdobył serca kinomanów na całym świecie.

Anthony Guidera zaczynał w modelingu przed karierą aktorską

W kolejnych dekadach artysta nie narzekał na brak zawodowych propozycji i nieustannie gościł na kinowych ekranach. Widzowie podziwiali jego talent w takich przebojach jak "Armageddon" i "Twierdza", a także w popularnych formatach telewizyjnych pokroju "Słonecznego patrolu" oraz "Star Trek". Twórcy filmowi chętnie obsadzali go w rolach niezwykle charyzmatycznych twardzieli, przez co szybko zyskał status ikony kina akcji schyłku ubiegłego stulecia.

Twórcy internetowego profilu Post Male Model Retro postanowili oficjalnie przypomnieć, że zmarły gwiazdor stawiał swoje pierwsze zawodowe kroki właśnie w branży modelingowej.

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Anthony Guidera (1964-2026). Smutna wiadomość o śmierci Anthony'ego Guidery. Chociaż wielu pamięta go z 30. ról aktorskich na IMDb - ostatni raz wystąpił w 2005 roku, jego kariera zaczęła się wcześniej. Był uznanym modelem na międzynarodowych wybiegach! Wystąpił również w drukowanych redakcjach, reklamach, reklamach, a nawet w teledysku.

Aktor z "Gatunku" nagrodzony za najlepszy pocałunek ekranowy

Wbrew pozorom to wcale nie dynamiczne pościgi i brutalne strzelaniny przyniosły mu największy rozgłos oraz uznanie krytyków na całym świecie. Ogromną furorę zrobiła jego rola w głośnym "Gatunku", gdzie wspólnie z Natashą Henstridge zdobyli prestiżową statuetkę MTV Movie Award za najbardziej spektakularny pocałunek na ekranie. Wielu miłośników kina wciąż uważa ten konkretny fragment za najważniejszy i najbardziej kultowy moment w całej jego bogatej karierze.

Światowe serwisy informacyjne przekazały tragiczne wieści o odejściu wybitnego artysty na początku tegorocznego lata. Sześćdziesięciopięcioletni mężczyzna zmagał się ze skutkami nagłego zatrzymania akcji serca, którego doświadczył zaledwie kilka tygodni przed śmiercią. Przebywał pod stałą obserwacją specjalistów, a w ostatnich chwilach życia towarzyszyli mu oddani członkowie najbliższej rodziny.

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