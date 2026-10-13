Nie żyje 63-letni bohater "The Voice Senior". Ujawniono szczegóły pogrzebu

Zmarł uczestnik szóstej edycji "The Voice Senior". Krzysztof Piotrowski odszedł w wieku 63 lat. Informacja o śmierci muzyka pojawiła się w przestrzeni medialnej w poniedziałek, 12 października 2026 roku. Najbliżsi zmarłego poinformowali już o dacie i miejscu ceremonii pogrzebowej.

Krzysztof Piotrowski z "The Voice Senior" nie żyje

Piotrowski mieszkał w Bielsku Podlaskim i aktywnie uczestniczył w życiu tamtejszej społeczności. Mężczyzna nie tylko śpiewał, ale również zajmował się nauczaniem. Sławę przyniósł mu udział w programie telewizyjnym "The Voice Senior". Pasję do muzyki realizował przez wiele lat.

Krzysztof Piotrowski był członkiem Chóru Polskiej Pieśni Narodowej i współpracował z Sekcją Do Studia Piosenki Fart. Oprócz aktywności muzycznej, 63-latek pracował jako pedagog. Angażował się również w pomoc osobom niepełnosprawnym, pełniąc funkcję ich opiekuna.

Szczegóły pogrzebu Krzysztofa Piotrowskiego

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na środę, 14 października 2026 roku. O godzinie 13:00 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku rozpocznie się msza żałobna. Następnie urna z prochami artysty spocznie na lokalnym cmentarzu.

Najbliżsi zmarłego zwrócili się z apelem do osób planujących uczestnictwo w pogrzebie. Zamiast tradycyjnych wieńców i wiązanek, proszą oni o ofiary na mszę świętą, która zostanie odprawiona w intencji Krzysztofa Piotrowskiego.

Chór pożegnał zmarłego. Wzruszający wpis

Członkowie Chóru Polskiej Pieśni Narodowej, z którym Piotrowski współpracował przez długi czas, zamieścili w mediach społecznościowych pożegnalny post. We wpisie na Facebooku podkreślono znaczenie zmarłego dla całej grupy. Koledzy z chóru przyznali, że nie potrafią pogodzić się z jego stratą.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi Krzysztofa Piotrowskiego, wieloletniego członka Chóru Polskiej Pieśni Narodowej. Trudno pogodzić się z odejściem kogoś, kto przez lata był częścią naszej chóralnej rodziny. Pozostaną z nami wspomnienia wspólnych prób, występów, rozmów i chwil, które razem przeżyliśmy. Jego obecność na zawsze pozostanie w naszej pamięci.Dziś żegnamy Cię drogi Krzysztofie z wdzięcznością za wspólnie spędzone lata, za Twoją obecność i za cząstkę siebie, którą pozostawiłeś w naszym chórze.Halince, dzieciom oraz bliskim zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia. Łączymy się z Wami w bólu i modlitwie, prosząc aby Bóg obdarzył Was siłą i pokojem w tych trudnych chwilach. Spoczywaj w pokoju drogi Krzysztofie Na zakończenie złożyli najszczersze kondolencje żonie i dzieciom Krzysztofa Piotrowskiego. Jego odejście to bolesna strata dla bliskich oraz osób, z którymi przez lata dzielił muzyczną pasję.

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