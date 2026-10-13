Awantura w "Hotelu Paradise 13". Oliwia nie wytrzymuje i uderza w Kubę

Hotel Paradise 13. Oliwia atakuje Kubę za kontakty z Nadią i Karoliną

Od dłuższego czasu stosunki między Oliwią a Kubą są niezwykle napięte. Para przechodzi z jednego kryzysu w kolejny, a piętrzące się pretensje uniemożliwiają im osiągnięcie zgody. W najnowszej konfrontacji Oliwia decyduje się uderzyć w czuły punkt i porusza kwestię relacji Kuby z Nadią i Karoliną. Uczestniczka jest wściekła nie tylko na sam fakt tych znajomości, ale zarzuca im, że wspólnie ją obgadują za jej plecami. Dziewczyna stawia sprawę jasno i ostro zwraca się do swojego partnera.

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- Mam nadzieję, że z Nadią albo z Karoliną będziesz tworzył parę z moimi koleżankami, które dupę mi obrabiają razem z tobą.

Oliwia nie ukrywa również potężnego rozczarowania postawą pozostałych kobiet w hotelu. Jej zdaniem rywalki bardzo chętnie stają w roli doradców Kuby, podczas gdy ją całkowicie ignorują i unikają konfrontacji. Uczestniczka z goryczą podsumowuje tę sytuację.

- I ci doradzają, a ze mną nawet nie rozmawiają, więc widać, kto jest po prostu szczery wobec mnie.

Oliwia uświadamia Kubie, że obecny konflikt to nie tylko problem ich dwójki. Bohaterka programu czuje się zdradzona przez osoby, które wcześniej obdarzyła zaufaniem.

Hotel Paradise 13. Oliwia bije się w pierś i przyznaje do pomyłki

Pomimo rzucania mocnych oskarżeń, Oliwia nie obwinia wyłącznie Kuby i jego znajomych. W trakcie pełnej napięcia rozmowy dziewczyna zaznacza, że zdążyła już przeprosić swojego partnera i z pełną szczerością wyznaje, że żałuje własnego zachowania.

- Przeprosiłam cię. Żałuję. Zepsułam to, zepsułam to.

Oliwia rezygnuje z forsowania tezy, że tylko Kuba ponosi winę za trwający kryzys. Z jej wypowiedzi jasno wynika, że jest świadoma swoich potknięć i mocno ubolewa nad obrotem spraw. Bohaterka stara się też uświadomić chłopakowi, że każdy ma prawo do pomyłek.

- Jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy. Myślę, że w życiu też popełniłeś wiele błędów.

Hotel Paradise 13. Czy Oliwia i Kuba wyjdą z kolejnego dołka?

Ta konfrontacja zdecydowanie nie należy do najprostszych. Z jednej strony Oliwia wylewa swoje żale na zachowanie Kuby i jego koleżanek, ale z drugiej potrafi uderzyć się w pierś i przyznać do swoich błędów. Między tą dwójką wciąż pozostaje mnóstwo niezałatwionych spraw. Reakcja Kuby na zarzuty partnerki jest bardzo powściągliwa, co wcale nie przybliża ich do rozwiązania problemu. Czy ta dwójka zdoła się wreszcie porozumieć? A może kłótnia o Nadię i Karolinę okaże się gwoździem do trumny dla ich relacji? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek "Hotelu Paradise 13".