Maryla Rodowicz dostała nową rolę w „Tańcu z Gwiazdami”. Znowu zmiany w jury show

Największe przeboje Maryli Rodowicz już wkrótce opanują parkiet „Tańca z Gwiazdami”. Najbliższy odcinek programu odbędzie się pod hasłem „Maryla Night”, a uczestnicy zaprezentują choreografie przygotowane do utworów jednej z najpopularniejszych polskich wokalistek. To jednak nie koniec niespodzianek. Maryla Rodowicz nie ograniczy się do występu na scenie. Artystka zasiądzie również za jurorskim stołem i będzie oceniać taneczne popisy uczestników.

Maryla Rodowicz w jury „Tańca z Gwiazdami”

Specjalny odcinek „Tańca z Gwiazdami” zostanie pokazany w niedzielę 20 września. Zapowiedź „Maryla Night” przekazali Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna pod koniec ostatniego wydania programu. Na co dzień występy uczestników 19. edycji oceniają Iwona Pavlović, Julia Wieniawa, Rafał Maserak oraz Tomasz Wygoda. Tym razem do tego grona dołączy Maryla Rodowicz. Dla gwiazdy będzie to okazja do spojrzenia na własne przeboje z zupełnie innej perspektywy – jako jurorka będzie oceniać nie wykonania wokalne, lecz choreografie stworzone do doskonale znanych piosenek.

Polsat nie ujawnił jeszcze, które utwory zostaną wykorzystane przez poszczególne pary. Możliwości jest jednak wyjątkowo dużo. „Małgośka”, „Niech żyje bal”, „Remedium”, „Sing-Sing”, „Damą być”, „Wielka woda” czy „Kolorowe jarmarki” od lat należą do najbardziej rozpoznawalnych piosenek polskiej estrady.

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Cały odcinek poświęcony przebojom Maryli Rodowicz

„Maryla Night” będzie jednym z pierwszych odcinków tematycznych tej edycji. Widzowie mogą spodziewać się nie tylko choreografii inspirowanych repertuarem artystki, ale również scenografii i kostiumów nawiązujących do jej barwnego świata. Piosenki Maryli Rodowicz wyjątkowo dobrze nadają się do tanecznego widowiska. W jej repertuarze nie brakuje energetycznych przebojów, ale są też utwory bardziej liryczne, które mogą stać się podstawą spokojniejszych i emocjonalnych choreografii. Dodatkowym atutem będzie sama obecność gwiazdy przy jurorskim stole. Maryla Rodowicz słynie z bezpośredniości, poczucia humoru i umiejętności przyciągania uwagi. Jej oceny mogą więc stać się równie ważną częścią wieczoru, jak występy uczestników.

Maryla Rodowicz już pojawiała się na parkiecie

„Taniec z Gwiazdami” nie jest dla Maryli Rodowicz zupełnie obcym światem. Artystka pojawiała się już w programie przy okazji finałowych występów Roksany Węgiel i Michała Kassina. W finale 14. edycji towarzyszyła im podczas freestyle’u do „Niech żyje bal”. Kilka miesięcy później ponownie wystąpiła z Roksaną Węgiel, tym razem wykonując przebój „Damą być”. Teraz wróci do programu w znacznie większej roli.

Gwiazdy gościnnie oceniają uczestników „Tańca z Gwiazdami”

Zapraszanie znanych osób do jurorskiego stołu nie jest nowością w „Tańcu z Gwiazdami”. W poprzednich edycjach uczestników gościnnie oceniali między innymi Beata Kozidrak, Kayah i Małgorzata Socha. Obecność Maryli Rodowicz będzie jednak szczególna, ponieważ cały odcinek zostanie zbudowany wokół jej dorobku. Pary nie tylko zatańczą przed gwiazdą, lecz także zmierzą się z piosenkami, które od dekad znają i śpiewają kolejne pokolenia Polaków.

„Maryla Night” zobaczymy w niedzielę 20 września w Polsacie. Dopiero wtedy przekonamy się, które przeboje trafią na parkiet i czy Maryla Rodowicz okaże się łagodną, czy wymagającą jurorką.

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