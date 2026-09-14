Zaskakujący obrót spraw w "Hotelu Paradise". Michał wytypuje do ślubu inną uczestniczkę

Michał przed trudnym wyborem w 11. odcinku „Hotelu Paradise 13”

11 odcinek randkowego formatu upłynie pod znakiem popularnej gry „Sex, Kiss or Marry”. Reguły tej rywalizacji są jasne, ponieważ zmuszają do jawnego wskazania osób, które nadają się do budowania stałego związku, namiętnego pocałunku czy też spędzenia nocy. Największe kontrowersje wywoła moment, gdy do odpowiedzi zostanie wywołany Michał. Mężczyzna stanie przed koniecznością przypisania poszczególnych dziewczyn do konkretnych określeń. Osobiste wybory uczestnika wywołają ogromne poruszenie wśród grupy, a w szczególności uderzą w jedną konkretną osobę, burząc jej dotychczasowy spokój.

Zaskakująca decyzja w „Hotelu Paradise”. Soraja zajmie miejsce Karoliny?

Podczas gry uczestnik niespodziewanie zadeklaruje, że to właśnie z Sorają najchętniej wziąłby ślub. Z kolei Karolina, która obecnie jest jego oficjalną partnerką w programie, zostanie przez niego przydzielona wyłącznie do kategorii pocałunku. Choć z perspektywy Michała mogła to być jedynie luźna odpowiedź rzucona w ferworze rozrywki, jego wybranka spojrzy na tę sprawę z zupełnie innej perspektywy. Brak nominacji do stworzenia trwałej relacji zaboli Karolinę, która poczuje się zepchnięta na boczny tor przez inną mieszkankę willi. Dziewczyna w ogóle nie będzie maskować swojego żalu, interpretując całe zajście jako wyraźny dowód na płytkie traktowanie ich obecnego układu przez partnera.

Konsekwencje gry w „Hotelu Paradise 13”. Nadciąga kryzys u Karoliny i Michała?

Wystarczyła zaledwie jedna niefortunna deklaracja, aby relacja pary uległa wyraźnemu ochłodzeniu. Teraz przed uczestnikami stoi wyzwanie szczerej rozmowy, podczas której być może uda im się obrócić całą sytuację w żart. Pozostaje jednak otwartym pytanie, czy niespodziewane wytypowanie Sorai nie pociągnie za sobą trwałych pęknięć w związku. Widzowie będą mogli śledzić rozwój tych pełnych napięcia wydarzeń i ostateczny los pary już podczas najnowszej emisji jedenastego odcinka telewizyjnego show.