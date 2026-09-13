Taniec z Gwiazdami: Pierwsze pożegnania. Wiemy, kto odpadł z programu po trudnym wyzwaniu

Kamil Polewski
Kamil Polewski
Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-13 22:55

Drugi odcinek popularnego show Polsatu przyniósł pierwsze eliminacje. Tydzień temu obyło się bez pożegnań, ale tym razem uczestnicy musieli zmierzyć się z zadaniami przygotowanymi przez surową Iwonę Pavlović, a punkty z obu odsłon zsumowano. Kto ostatecznie opuścił program?

Telewizja Polsat emituje właśnie 19. odsłonę formatu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Dwanaście par stanęło do walki o wygraną pieniężną oraz statuetkę Kryształowej Kuli. Drugi epizod przekreślił nadzieje jednego z duetów na triumf w programie. Oto zestawienie wyników!

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"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Komu będziesz kibicować w 19. edycji?

„Taniec z Gwiazdami” obfituje w emocje. Iwona Pavlović nie szczędziła niskich ocen

Inauguracyjny odcinek z 6 września minął pod znakiem włoskiej muzyki. Chociaż gwiazdy i tancerze dali z siebie wszystko na parkiecie, jurorzy nie kryli krytycyzmu. Jak zapowiadała wcześniej Iwona Pavlović, jak przekazał portal Eska, posypały się bardzo surowe oceny. Żadna para nie otrzymała maksymalnej noty, a na szczycie tabeli znaleźli się uczestnicy z dorobkiem zaledwie 28 punktów na 40 możliwych. Sytuację złagodziła jednak wiadomość, którą podał serwis VoxFM, że na tamtym etapie nikt nie musiał żegnać się z produkcją.

Punkty przyznane przez sędziów i telewidzów zostały uwzględnione w drugim odcinku. Tym razem motywem przewodnim była „akademia Czarnej Mamby”. Zadanie zlecone przez szefową jury mocno wpłynęło na pozycje par w ogólnej klasyfikacji.

Jury programu Taniec z Gwiazdami za podświetlonym stołem. O eliminacjach par przeczytasz na SE.
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Gdy dodano noty jurorskie do głosów od publiczności, gospodarze programu poinformowali, że z „Tańcem z Gwiazdami” żegnają się Monika Borzym i Michał Kassin. Znana wokalistka jazzowa i jej instruktor zajęli ostatecznie dwunaste miejsce w rankingu. Po usłyszeniu tej decyzji artystka wyraziła wdzięczność za możliwość udziału w telewizyjnym show.

Punkty od sędziów rozłożyły się w następujący sposób:

  • Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 28 punktów
  • Helena Englert i Roman Osadchiy - 28 punktów
  • Dominik Rupiński i Estelle François - 26 punktów
  • Kaeyra i Kacper Rutka - 26 punktów
  • Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 25 punktów
  • Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 23 punkty
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 23 punkty
  • Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 22 punkty
  • Matteo Brunetti i Izabela Skierska - 22 punkty
  • Monika Borzym i Michał Kassin - 19 punktów
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 18 punktów
  • Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 14 punktów

Wyniki z drugiego odcinka:

  1. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz – 31 punktów
  2. Dominik Rupiński i Estelle François – 30 punktów
  3. Helena Englert i Roman Osadchiy – 30 punktów
  4. Matteo Brunetti i Izabela Skierska – 26 punktów
  5. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna – 25 punktów
  6. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka – 25 punktów
  7. Dominik Smaruj i Magda Tarnowska – 24 punkty
  8. Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka – 23 punkty
  9. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko – 22 punkty
  10. Kaeyra i Kacper Rutka – 22 punkty
  11. Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz – 22 punkty
  12. Monika Borzym i Michał Kassin – 19 punktów

Łączna punktacja za pierwszy i drugi odcinek:

  1. Helena Englert i Roman Osadchiy – 58 punktów
  2. Dominik Rupiński i Estelle François – 56 punktów
  3. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz – 54 punkty
  4. Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz – 50 punktów
  5. Dominik Smaruj i Magda Tarnowska – 49 punktów
  6. Kaeyra i Kacper Rutka – 48 punktów
  7. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka – 48 punktów
  8. Matteo Brunetti i Izabela Skierska – 48 punktów
  9. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko – 44 punkty
  10. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna – 43 punkty
  11. Monika Borzym i Michał Kassin – 38 punktów
  12. Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka – 37 punktów

Uczestnicy „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, którzy wciąż rywalizują o zwycięstwo

Na ten moment w konkursie bierze udział jedenaście duetów. Kryształową Kulę zdobędzie ostatecznie tylko jedna para. O wsparcie i głosy walczą obecnie tacy celebryci ze swoimi instruktorami:

  1. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  2. Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
  3. Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  4. Helena Englert i Roman Osadchiy
  5. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  6. Dominik Rupiński i Estelle François
  7. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  8. Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  9. Kaeyra i Kacper Rutka
  10. Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  11. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
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