Taniec z Gwiazdami: Pierwsze pożegnania. Wiemy, kto odpadł z programu po trudnym wyzwaniu

Telewizja Polsat emituje właśnie 19. odsłonę formatu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Dwanaście par stanęło do walki o wygraną pieniężną oraz statuetkę Kryształowej Kuli. Drugi epizod przekreślił nadzieje jednego z duetów na triumf w programie. Oto zestawienie wyników!

Sonda "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Komu będziesz kibicować w 19. edycji? Monika Borzym Matteo Brunetti Helena Englert Piotr "Guma" Gumulec Joanna Jędrzejczyk Kaeyra Izabela Kuna Krzysztof Kwiatkowski Mandaryna Dominik Rupiński Dominik Smaruj Jasper Sołtysiewicz

„Taniec z Gwiazdami” obfituje w emocje. Iwona Pavlović nie szczędziła niskich ocen

Inauguracyjny odcinek z 6 września minął pod znakiem włoskiej muzyki. Chociaż gwiazdy i tancerze dali z siebie wszystko na parkiecie, jurorzy nie kryli krytycyzmu. Jak zapowiadała wcześniej Iwona Pavlović, jak przekazał portal Eska, posypały się bardzo surowe oceny. Żadna para nie otrzymała maksymalnej noty, a na szczycie tabeli znaleźli się uczestnicy z dorobkiem zaledwie 28 punktów na 40 możliwych. Sytuację złagodziła jednak wiadomość, którą podał serwis VoxFM, że na tamtym etapie nikt nie musiał żegnać się z produkcją.

Punkty przyznane przez sędziów i telewidzów zostały uwzględnione w drugim odcinku. Tym razem motywem przewodnim była „akademia Czarnej Mamby”. Zadanie zlecone przez szefową jury mocno wpłynęło na pozycje par w ogólnej klasyfikacji.

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Gdy dodano noty jurorskie do głosów od publiczności, gospodarze programu poinformowali, że z „Tańcem z Gwiazdami” żegnają się Monika Borzym i Michał Kassin. Znana wokalistka jazzowa i jej instruktor zajęli ostatecznie dwunaste miejsce w rankingu. Po usłyszeniu tej decyzji artystka wyraziła wdzięczność za możliwość udziału w telewizyjnym show.

Punkty od sędziów rozłożyły się w następujący sposób:

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 28 punktów

Helena Englert i Roman Osadchiy - 28 punktów

Dominik Rupiński i Estelle François - 26 punktów

Kaeyra i Kacper Rutka - 26 punktów

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 25 punktów

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 23 punkty

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 23 punkty

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 22 punkty

Matteo Brunetti i Izabela Skierska - 22 punkty

Monika Borzym i Michał Kassin - 19 punktów

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 18 punktów

Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 14 punktów

Wyniki z drugiego odcinka:

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz – 31 punktów Dominik Rupiński i Estelle François – 30 punktów Helena Englert i Roman Osadchiy – 30 punktów Matteo Brunetti i Izabela Skierska – 26 punktów Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna – 25 punktów Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka – 25 punktów Dominik Smaruj i Magda Tarnowska – 24 punkty Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka – 23 punkty Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko – 22 punkty Kaeyra i Kacper Rutka – 22 punkty Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz – 22 punkty Monika Borzym i Michał Kassin – 19 punktów

Łączna punktacja za pierwszy i drugi odcinek:

Helena Englert i Roman Osadchiy – 58 punktów Dominik Rupiński i Estelle François – 56 punktów Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz – 54 punkty Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz – 50 punktów Dominik Smaruj i Magda Tarnowska – 49 punktów Kaeyra i Kacper Rutka – 48 punktów Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka – 48 punktów Matteo Brunetti i Izabela Skierska – 48 punktów Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko – 44 punkty Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna – 43 punkty Monika Borzym i Michał Kassin – 38 punktów Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka – 37 punktów

Uczestnicy „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, którzy wciąż rywalizują o zwycięstwo

Na ten moment w konkursie bierze udział jedenaście duetów. Kryształową Kulę zdobędzie ostatecznie tylko jedna para. O wsparcie i głosy walczą obecnie tacy celebryci ze swoimi instruktorami:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka Helena Englert i Roman Osadchiy Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna Dominik Rupiński i Estelle François Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko Matteo Brunetti i Izabela Skierska Kaeyra i Kacper Rutka Dominik Smaruj i Magda Tarnowska Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz