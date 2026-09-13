Taniec z Gwiazdami: Pierwsze pożegnania. Wiemy, kto odpadł z programu po trudnym wyzwaniu

Spis treści
Telewizja Polsat emituje właśnie 19. odsłonę formatu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Dwanaście par stanęło do walki o wygraną pieniężną oraz statuetkę Kryształowej Kuli. Drugi epizod przekreślił nadzieje jednego z duetów na triumf w programie. Oto zestawienie wyników!
„Taniec z Gwiazdami” obfituje w emocje. Iwona Pavlović nie szczędziła niskich ocen
Inauguracyjny odcinek z 6 września minął pod znakiem włoskiej muzyki. Chociaż gwiazdy i tancerze dali z siebie wszystko na parkiecie, jurorzy nie kryli krytycyzmu. Jak zapowiadała wcześniej Iwona Pavlović, jak przekazał portal Eska, posypały się bardzo surowe oceny. Żadna para nie otrzymała maksymalnej noty, a na szczycie tabeli znaleźli się uczestnicy z dorobkiem zaledwie 28 punktów na 40 możliwych. Sytuację złagodziła jednak wiadomość, którą podał serwis VoxFM, że na tamtym etapie nikt nie musiał żegnać się z produkcją.
Punkty przyznane przez sędziów i telewidzów zostały uwzględnione w drugim odcinku. Tym razem motywem przewodnim była „akademia Czarnej Mamby”. Zadanie zlecone przez szefową jury mocno wpłynęło na pozycje par w ogólnej klasyfikacji.
Taniec z Gwiazdami: Wiemy, kto odpadł 13.09.2026
Gdy dodano noty jurorskie do głosów od publiczności, gospodarze programu poinformowali, że z „Tańcem z Gwiazdami” żegnają się Monika Borzym i Michał Kassin. Znana wokalistka jazzowa i jej instruktor zajęli ostatecznie dwunaste miejsce w rankingu. Po usłyszeniu tej decyzji artystka wyraziła wdzięczność za możliwość udziału w telewizyjnym show.
Punkty od sędziów rozłożyły się w następujący sposób:
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 28 punktów
- Helena Englert i Roman Osadchiy - 28 punktów
- Dominik Rupiński i Estelle François - 26 punktów
- Kaeyra i Kacper Rutka - 26 punktów
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 25 punktów
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 23 punkty
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 23 punkty
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 22 punkty
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska - 22 punkty
- Monika Borzym i Michał Kassin - 19 punktów
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 18 punktów
- Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 14 punktów
Wyniki z drugiego odcinka:
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz – 31 punktów
- Dominik Rupiński i Estelle François – 30 punktów
- Helena Englert i Roman Osadchiy – 30 punktów
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska – 26 punktów
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna – 25 punktów
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka – 25 punktów
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska – 24 punkty
- Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka – 23 punkty
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko – 22 punkty
- Kaeyra i Kacper Rutka – 22 punkty
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz – 22 punkty
- Monika Borzym i Michał Kassin – 19 punktów
Łączna punktacja za pierwszy i drugi odcinek:
- Helena Englert i Roman Osadchiy – 58 punktów
- Dominik Rupiński i Estelle François – 56 punktów
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz – 54 punkty
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz – 50 punktów
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska – 49 punktów
- Kaeyra i Kacper Rutka – 48 punktów
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka – 48 punktów
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska – 48 punktów
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko – 44 punkty
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna – 43 punkty
- Monika Borzym i Michał Kassin – 38 punktów
- Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka – 37 punktów
Uczestnicy „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, którzy wciąż rywalizują o zwycięstwo
Na ten moment w konkursie bierze udział jedenaście duetów. Kryształową Kulę zdobędzie ostatecznie tylko jedna para. O wsparcie i głosy walczą obecnie tacy celebryci ze swoimi instruktorami:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- Kaeyra i Kacper Rutka
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz