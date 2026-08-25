Kuba i Kuba triumfują w Sopocie. Poznaliśmy zdobywcę Bursztynowego Słowika 2026

Historia i fenomen Bursztynowego Słowika

Bursztynowy Słowik stanowi najważniejsze trofeum sopockiego wydarzenia w Operze Leśnej. Historia tej nagrody sięga 1984 roku, gdy zrezygnowano z przyznawania Grand Prix. Autorem unikalnej statuetki, przedstawiającej ptaka zatopionego w prawdziwym bałtyckim bursztynie, jest Bogdan Mirowski. Triumf w tym prestiżowym konkursie zapewnia artyście szeroką obecność w mediach radiowo-telewizyjnych oraz silną pozycję na polskiej scenie muzycznej.

W ostatnich latach o wyborze laureata decydowali wyłącznie fani, wysyłając wiadomości SMS podczas telewizyjnej transmisji na żywo. W konkursie biorą udział rodzimi twórcy, prezentujący swoje premierowe utwory z danego roku. Organizatorzy festiwalu wręczali również statuetki za całokształt dokonań artystycznych, które odebrały takie gwiazdy jak Elton John, Whitney Houston czy Helena Vondráčková. Wśród polskich zdobywców głównego wyróżnienia znaleźli się między innymi Michał Szpak, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Piaseczny, Dawid Podsiadło oraz formacja Kwiat Jabłoni.

SOPOT - Carla Fernandes TT1

Wyniki konkursu. Kto zgarnął Bursztynowego Słowika 2026?

Zmagania o Bursztynowego Słowika w 2026 roku przyniosły liczne modyfikacje w regulaminie, jak informowała stacja Eska. Najważniejsza innowacja dotyczyła systemu wyłaniania zwycięzcy. Od tego roku o ostatecznym werdykcie w połowie decyduje publiczność, a w połowie eksperci zasiadający w jury, dzieląc głosy w stosunku 50-50.

W gronie oceniających zasiedli wybitni przedstawiciele branży muzycznej: Katarzyna Nosowska, Andrzej Smolik oraz Łukasz L.U.C. Rostowski. Wymienieni artyści na co dzień funkcjonują w polskim przemyśle rozrywkowym jako uznani wokaliści, czołowi producenci oraz kompozytorzy.

Tegoroczna edycja obfitowała w występy zarówno debiutantów, jak i gwiazd wracających po latach na scenę. Przed sopocką publicznością zaprezentowali się: Ania Karwan z utworem "W to mi graj", Oceana śpiewająca "Sunshine", Jeremi Sikorski w piosence "Wracam", Jovi wykonująca "Size Plus", Kuba i Kuba z kompozycją "Stygnie lato", Kasia Sienkiewicz z "Momenty", Natalia Muianga w "Ile snów nam zostało" oraz duet EMO i Sarsa w utworze "Zostań". W roli gospodarzy całego koncertu wystąpili Paulina Krupińska-Karpiel oraz Damian Michałowski.

Ostatecznymi triumfatorami tegorocznego konkursu i zdobywcami Bursztynowego Słowika zostali Kuba i Kuba z piosenką "Stygnie lato".

Punktacja przyznana wyłącznie przez profesjonalne gremium jurorskie ukształtowała się następująco: na pierwszej pozycji uplasowała się Ania Karwan ("W to mi graj") z wynikiem 24 punktów, drugie miejsce zajęli Kuba i Kuba ("Stygnie lato") zdobywając 21 punktów, a trzecie Jovi ("SIZE PLUS") z 16 punktami. Kolejne lokaty przypadły Kasi Sienkiewicz ("Były momenty", 14 pkt), Natalii Muianga ("Ile snów nam zostało", 12 pkt), EMO i Sarsie ("Zostań", 9 pkt), Jeremiemu Sikorskiemu ("Wracam", 9 pkt) oraz Oceanie ("Sunshine", 3 pkt). Bardziej szczegółowe zestawienie łącznych wyników zostanie uzupełnione przez organizatorów w późniejszym terminie.