Katarzyna Herman skradła show na premierze „Piekła kobiet”. Te stylizacje robią wrażenie

Katarzyna Herman w czarnej kreacji. Aktorka postawiła na błysk

Aktorka zdecydowała się na klasyczną elegancję w wieczorowym wydaniu, którą przełamała odważnym i przykuwającym wzrok akcentem. Jej czarna, mieniąca się setkami cekinów suknia z głębokim dekoltem oraz odsłoniętymi ramionami sprawiła, że Katarzyna Herman wyglądała jak ikona kina prosto z Hollywood. Cała stylizacja została pomyślana w taki sposób, aby zrobić spektakularne wejście, co bez wątpienia udało się osiągnąć w stu procentach.

Agata Turkot jako femme fatale. Mroczna stylizacja gwiazdy serialu

Odtwórczyni roli Heleny Wróblewskiej zaprezentowała się w zgoła odmiennej estetyce, stawiając na mroczny szyk. Agata Turkot założyła ciemny, skórzany płaszcz spięty paskiem, a całość uzupełniła tajemniczą woalką, budując wizerunek silnej kobiety, która nie potrzebuje błyskotek, by przyciągać wzrok. Był to minimalizm z pazurem i nutą przedwojennej elegancji, co stanowiło idealne nawiązanie do klimatu promowanej produkcji.

Paulina Przybysz wybrała srebro

Piosenkarka zdecydowała się na stylizację, która dosłownie lśniła w blasku fleszy, stawiając na świetlisty look. Paulina Przybysz wybrała srebrną suknię maxi z kopertowym dekoltem i subtelną falbaną, łącząc elegancję z brakiem zbędnego przepychu. Miękki i kobiecy krój kreacji świetnie układał się w ruchu, a zestawienie go z czarnymi dodatkami sprawiło, że artystka wyróżniała się z tłumu, zachowując przy tym pełen komfort.

Fabuła serialu „Piekło kobiet”. Produkcja HBO Max zabiera widzów do lat 30.

Uroczysty pokaz premierowy zorganizowano 24 lutego w warszawskim Teatrze Dramatycznym, gromadząc na miejscu twórców oraz obsadę. Nowy serial w reżyserii Anny Maliszewskiej, będący dramatem obyczajowym z elementami kryminału, trafi do oferty platformy HBO Max już 6 marca. Widzowie przeniosą się do Warszawy z lat 30. ubiegłego wieku, obserwując zmagania kobiet o godność, własny głos oraz prawo do podejmowania niezależnych decyzji.

Centralną postacią opowieści jest Helena Wróblewska, redaktorka pisma „Fortuna Amandi”, która wpada na trop wstrząsającej afery burzącej jej dotychczasowy spokój. Tragiczna śmierć młodej tancerki rewiowej w wyniku nielegalnego zabiegu przerwania ciąży staje się iskrą zapalną do rozpoczęcia ryzykownego śledztwa. Na drodze bohaterki stają mąż Maksymilian oraz brat zmarłej dziewczyny, Emil Heckmann, a każdy kolejny krok w tym niebezpiecznym świecie może zakończyć się tragicznie.

Agata Turkot zaznaczyła, że poruszana w serialu problematyka praw kobiet i ich samostanowienia pozostaje boleśnie aktualna również we współczesnych realiach. Tytuł produkcji, nawiązujący bezpośrednio do słynnego zbioru felietonów Tadeusza Boya-Żeleńskiego, wybrzmiewa dzisiaj z taką samą mocą, jak miało to miejsce przed laty.

Najważniejsze informacje o serialu „Piekło kobiet”

data premiery: 6 marca w serwisie HBO Max

rodzaj produkcji: dramat obyczajowy przeplatany wątkami kryminalnymi

reżyser: Anna Maliszewska

obsada: Agata Turkot, Mateusz Damięcki oraz Hubert Miłkowski

fabuła: śledztwo w sprawie śmierci tancerki po nielegalnym zabiegu w Warszawie lat 30.