Jak mieszka Maciej Musiał? Zaskakująca historia mieszkania po słynnym śpiewaku

Maciej Musiał - od dziecięcej gwiazdy do przedsiębiorcy

Maciej Musiał (31 l.) zalicza się dziś do grona najpopularniejszych polskich aktorów. Jego przygoda przed kamerą zaczęła się wcześnie – w 2004 roku wystąpił gościnnie w serialu "Plebania". Z czasem przyszły poważniejsze angaże, takie jak role w "Hotelu pod żyrafą i nosorożcem" oraz "Ojcu Mateuszu". Prawdziwym przełomem i przepustką do ogólnopolskiej rozpoznawalności okazała się jednak kreacja Tomka Boskiego w hitowej produkcji "Rodzinka.pl".

Działalność 31-latka wykracza daleko poza aktorstwo. To on zainicjował powstanie "1983" – pierwszego polskiego serialu zrealizowanego dla Netflixa, pełniąc również funkcję jego producenta wykonawczego. Z amerykańskim gigantem streamingowym współpracował zresztą wielokrotnie. Równolegle Musiał buduje swoją pozycję w świecie biznesu, angażując się w liczne przedsięwzięcia. Może pochwalić się między innymi współwłasnością kilku warszawskich restauracji.

Zaskakująca przeszłość mieszkania Macieja Musiała

Popularny aktor posiada obszerne lokum zlokalizowane w jednej ze stołecznych kamienic. Choć plotkuje się o jego licznych nieruchomościach, sam zainteresowany nie afiszuje się swoim majątkiem. Uchyla jednak rąbka tajemnicy w mediach społecznościowych, gdzie od czasu do czasu publikuje kadry ze swojego azylu.

Kluczowe informacje na temat jego gniazdka zdradził trzy lata temu, goszcząc ekipę "Dzień Dobry TVN". Wyjawił wówczas, że jego apartament należał w przeszłości do legendarnego polskiego basa, Bernarda Ładysza. Co ciekawe, losy obu rodzin splotły się znacznie wcześniej, gdyż wybitny śpiewak operowy przyjaźnił się z dziadkiem Musiała.

To mieszkanie, w którym jesteśmy, to jest byłe mieszkanie Bernarda Ładysza, jednego z najwybitniejszych polskich śpiewaków operowych w historii. Śpiewał na urodzinach Picassa, Penderecki komponował pierwsze koncerty, żeby on je śpiewał, absolutna gwiazda. Pracował tutaj w Teatrze Wielkim i był kolegą mojego dziadka z Wilna - opowiadał z dumą Maciej Musiał.

Minimalizm i retro w apartamencie Macieja Musiała

Mimo ogromnych możliwości finansowych, gwiazdor zrezygnował z ociekających luksusem aranżacji. Wnętrza jego mieszkania stanowią harmonijne połączenie estetyki retro z nowoczesną funkcjonalnością. Dla aktora znanego z "Rodzinki.pl" priorytetem jest wygoda, a nie rzucający się w oczy przepych.

Aranżacja opiera się na prostocie i jasnych tonacjach. Dominujące we wnętrzach odcienie bieli, beżu i szarości subtelnie przełamano elementami z naturalnego drewna. Całość zyskuje na przytulności dzięki ogromnym oknom, które zapewniają doskonałe doświetlenie przestrzeni.

Centralnym punktem salonu jest komfortowa sofa, w pobliżu której umieszczono solidny, drewniany stół. Istotną rolę w przestrzeni mieszkalnej odgrywa również pianino. Aktor chętnie dzieli się na Instagramie swoimi muzycznymi popisami na tym instrumencie. Widać wyraźnie, że 31-latek preferuje staranny dobór detali nad ich nadmiar – jego lokum jest wolne od przytłaczającej ilości ozdób.

Maciej Musiał ujawnia kulisy Rodzinki.pl. Jak komentuje to, że podoba się mężczyznom?