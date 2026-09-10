Irena Santor jest jedną z najważniejszych postaci w historii polskiej piosenki. Jej charakterystyczny głos, elegancja i repertuar sprawiły, że od dziesięcioleci nazywana jest Pierwszą Damą Polskiej Piosenki. W 2026 roku mija dokładnie 75 lat od początku jej zawodowej drogi. Takiego jubileuszu nie można świętować skromnie. 21 września w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie odbędzie się koncert „Kręci mnie ten świat”. Na scenie spotkają się artyści reprezentujący różne pokolenia i muzyczne style. Połączy ich repertuar Ireny Santor, który od dziesięcioleci towarzyszy Polakom.

Irena Santor zaczynała w „Mazowszu”

Artystyczna droga Ireny Santor rozpoczęła się w 1951 roku. Młoda wokalistka została wówczas solistką Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. W formacji spędziła osiem lat, koncertując nie tylko w Polsce, lecz także poza jej granicami. To właśnie w „Mazowszu” zdobyła sceniczne doświadczenie i nauczyła się dyscypliny, która później stała się jednym z fundamentów jej kariery. W 1959 roku zdecydowała się odejść z zespołu i rozpocząć działalność solową.

Decyzja okazała się przełomowa. Santor szybko zaczęła odnosić sukcesy jako samodzielna artystka. Jej głos idealnie pasował do eleganckich, melodyjnych utworów, które opowiadały o miłości, tęsknocie, przemijaniu i codziennych emocjach. Śpiewała z klasą, bez przesady i zbędnych ozdobników, a jednocześnie potrafiła nadać każdej piosence osobisty charakter.

Te przeboje Ireny Santor zna cała Polska

W programie jubileuszowego koncertu znajdą się piosenki, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki. Publiczność usłyszy między innymi „Powrócisz tu”, „Walc Embarras”, „Co z tobą mała” oraz „Tych lat nie odda nikt”. Każdy z tych utworów reprezentuje nieco inną stronę repertuaru Santor. „Powrócisz tu” jest pełną tęsknoty opowieścią o powrocie do bliskiego miejsca. „Walc Embarras” zachwyca lekkością i elegancją, a „Tych lat nie odda nikt” z biegiem czasu nabrało jeszcze mocniejszego znaczenia.

Wielką popularność zdobyły również takie piosenki jak „Już nie ma dzikich plaż”, „Złoty pierścionek”, „Maleńki znak” czy „Kamienne schodki”. Wiele z nich ma dziś więcej niż pół wieku, ale nie brzmią jak muzealne eksponaty. Wciąż pojawiają się w radiu, programach telewizyjnych, na koncertach i rodzinnych playlistach.

Siła tych utworów tkwi nie tylko w melodiach. Ogromne znaczenie miała interpretacja Santor – oszczędna, ale pełna emocji. Wokalistka nie próbowała imponować głośnymi popisami. Potrafiła opowiedzieć historię jednym zawieszeniem głosu albo subtelną zmianą nastroju.

Gwiazdy zaśpiewają dla Ireny Santor

Lista gości jubileuszowego koncertu jest bardzo długa. Na scenie pojawią się artyści, których kariery rozwijały się w zupełnie różnych czasach. Wśród zaproszonych znaleźli się Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Michał Bajor, Natalia Kukulska, Maciej Maleńczuk oraz Monika Kuszyńska. Młodsze pokolenie polskiej sceny będą reprezentować Natalia Szroeder, Igor Herbut, Ralph Kaminski i Alicja Szemplińska. W koncercie wezmą również udział SERGIS, Marcelina „Marcycha” Ruczyńska oraz Olga Maroszek.

To zestawienie daje możliwość pokazania piosenek artystki w bardzo różnych odsłonach. Michał Bajor od lat kojarzony jest z elegancką piosenką aktorską, Natalia Kukulska chętnie eksperymentuje z nowoczesnymi aranżacjami, a Maciej Maleńczuk potrafi nadać dobrze znanym utworom własny, natychmiast rozpoznawalny charakter.

Ciekawie zapowiadają się także interpretacje młodszych wykonawców. Igor Herbut znany jest z emocjonalnych wykonań, Natalia Szroeder łączy popową lekkość z subtelnym wokalem, a Ralph Kaminski często zamienia koncerty w dopracowane widowiska. Jubileusz pokaże więc, jak repertuar Ireny Santor brzmi w głosach artystów wychowanych w innych muzycznych epokach.

Jacek Cygan opowie o karierze Ireny Santor

Gospodarzem i narratorem wieczoru będzie Jacek Cygan. Autor tekstów i osobowość telewizyjna ma przeprowadzić publiczność przez kolejne etapy kariery Ireny Santor. Pomiędzy występami pojawią się opowieści i wspomnienia związane z jej życiem artystycznym.

To ważny element koncertu. „Kręci mnie ten świat” nie ma być jedynie składanką największych przebojów. Widowisko ma opowiedzieć historię kobiety, która zaczynała w „Mazowszu”, a później przez dziesięciolecia budowała własną pozycję na polskiej scenie. Za reżyserię koncertu odpowiada Michał Bandurski, a kierownictwo muzyczne objął Tomasz Filipczak. Scenografię i oprawę świetlną przygotuje Artur Szyman.

Koncert dla Ireny Santor zostanie zarejestrowany

Jubileuszowy wieczór zostanie zarejestrowany przez Telewizję Polską. Oznacza to, że wydarzenie nie pozostanie wyłącznie wspomnieniem publiczności zgromadzonej w Teatrze Wielkim. Na razie nie podano jednak oficjalnej daty telewizyjnej emisji koncertu. Rejestracja pozwoli zachować nie tylko nowe interpretacje przebojów, lecz także reakcję samej jubilatki i spotkanie artystów kilku pokoleń. Właśnie ten międzypokoleniowy charakter może być największą siłą całego wydarzenia.

Dla Alicji Majewskiej, Michała Bajora czy Włodzimierza Korcza repertuar Santor jest częścią wspólnej historii polskiej estrady. Dla młodszych wykonawców stanowi muzyczne dziedzictwo, które można odczytać na nowo i zaprezentować publiczności wychowanej już w epoce internetu i serwisów streamingowych.

Kiedy i gdzie odbędzie się jubileusz Ireny Santor?

Koncert „Kręci mnie ten świat” odbędzie się 21 września 2026 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 20:00. Tytuł widowiska nie jest przypadkowy. „Kręci mnie ten świat” to jedna z piosenek Ireny Santor, ale także zdanie dobrze podsumowujące jej niezwykłą artystyczną drogę. Po 75 latach od debiutu jej repertuar nadal żyje, a po utwory Pierwszej Damy Polskiej Piosenki sięgają wykonawcy urodzeni wiele lat po ich premierze.

Jubileusz będzie więc czymś więcej niż spojrzeniem wstecz. Ma pokazać, że piosenki Ireny Santor nie należą wyłącznie do jednej epoki. Wciąż można je interpretować, odkrywać i przekazywać kolejnym pokoleniom. Tych lat rzeczywiście nie odda nikt – ale muzyka pozwala przeżyć je jeszcze raz

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