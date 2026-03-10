Andrzej Konopka poprowadził galę Orły 2026 i zdobył statuetkę. Widzowie podzieleni po wymianie zdań z Leszkiem Lichotą

Gwiazdy kina i show-biznesu na gali Orły 2026

Poniedziałkowy wieczór przyniósł 28. galę wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły, które branża często określa mianem polskich Oscarów. Na tym niezwykle ważnym wydarzeniu zjawiła się elita rodzimego kina i polskiego show-biznesu, aby wspólnie celebrować sukcesy. Tłum fotoreporterów stojący na czerwonym dywanie zdołał uwiecznić między innymi Krystynę Jandę, Igę Lis oraz Katarzynę Wajdę.

Prawdziwie wzniosłym punktem ceremonii okazało się przyznanie honorowej statuetki za całokształt twórczości Krystynie Jandzie, co spotkało się z gorącą owacją. W kategoriach filmowych zdecydowanym zwycięzcą okrzyknięto z kolei produkcję „Dom dobry”, za której mistrzowską reżyserię odpowiada Wojciech Smarzowski.

Tytuł jednego z absolutnych bohaterów tej uroczystości powędrował do Andrzeja Konopki, który triumfował w kategorii Najlepsza Drugoplanowa Rola Męska za występ w produkcji „LARP. Miłość, trolle i inne questy”. Uwagę zgromadzonych widzów przykuł jednak fakt, że ten sam nagrodzony przed chwilą aktor równocześnie pełnił funkcję głównego gospodarza imprezy, co zdarza się niezwykle rzadko.

Andrzej Konopka nominowany do Orłów 2026. Aktor w podwójnej roli na scenie

Podwójna rola artysty wygenerowała istną lawinę komentarzy ze strony zaskoczonej publiczności. Od samego początku Andrzej Konopka postanowił poprowadzić uroczystość w stylu mocno przypominającym amerykańskie rozdania nagród, stawiając na totalną swobodę. Ze sceny nieustannie rzucał ciętymi żartami, stosował wyrazistą ironię i bardzo bezpośrednio zwracał się do zaproszonych na salę gości.

Zdecydowana większość oglądających niezwykle pozytywnie oceniła sceniczną pewność siebie aktora oraz jego poczucie humoru, jednak z drugiej strony część użytkowników sieci głośno punktowała potencjalny konflikt interesów związany z jego rolą, nie gryząc się w język.

Aktor, który jest nominowany do Orłów, nie powinien prowadzić jednocześnie gali.

Pan Andrzej jest świetnym aktorem, ale albo jest się nominowanym, albo prowadzącym.

W przestrzeni wirtualnej nie zabrakło również wyrazów ogromnego, szczerego uznania ze strony publiczności. Oglądający chętnie docenili prowadzącego za świetną energię oraz bardzo duży dystans do swojej własnej osoby, co przełamało sztywną konwencję. W pamięci zebranych gości najmocniej zapisała się jednak jego krótka, ale intensywna konwersacja z Leszkiem Lichotą.

Leszek Lichota i Andrzej Konopka wymieniają uszczypliwości na Orłach 2026

Niezwykle szeroko dyskutowanym momentem całej imprezy okazała się sytuacja z Leszkiem Lichotą. Ceniony artysta pojawił się na scenie, by oficjalnie wręczyć statuetkę za Najlepszy Dźwięk, lecz tuż przed ostatecznym ujawnieniem wyników między aktorem a głównym prowadzącym nawiązała się dość specyficzna i chłodna pogawędka, która wprawiła wielu w osłupienie.

Aktor dysponujący tak perlistą dykcją i tak rozbudowanym aparatem mowy, że na planie nie trzeba powtarzać dubli, nawet gdyby dźwiękowiec nie wyłączył magnetofonu. Przed wami charyzmatyczny i enigmatyczny Lechu Lichota. Dajcie brawa

Tym bardzo barwnym i rozbudowanym sformułowaniem podsumował wejście aktora prowadzący Andrzej Konopka, zachęcając publiczność do aplauzu.

Cześć Andrzej. Oj, Andrzej, Ty naprawdę wierzysz, że to, co tu robisz, jest zabawne?

Taką bardzo bezpośrednią i chłodną ripostą powitał uśmiechniętego od ucha do ucha gospodarza wkraczający na scenę Leszek Lichota.

Mocno zaskoczony gospodarz błyskawicznie usiłował przekuć tę niespodziewaną niezręczność w sytuacyjny dowcip, dopytując salę o bieżące wrażenia z trwającej imprezy. Wyprowadzony z równowagi Leszek Lichota nie zamierzał jednak w żadnym wypadku odpuszczać tematu i stanowczo kontynuował swoje dość złośliwe uwagi w kierunku scenicznego partnera.

Ja średnio. Myślałem, że w naszym wieku nie trzeba już będzie pajacować…

Takiej wyjątkowo krótkiej, ale niezwykle stanowczej i dosadnej odpowiedzi natychmiast udzielił mu aktor, potęgując gęstą atmosferę.

Andrzej Konopka błyskawicznie skontrował ten frontalny atak, głośno i żartobliwie sugerując, że jego kolega po prostu zazdrości mu faktu bycia głównym prowadzącym. Zgromadzeni na sali prestiżowi goście zareagowali na to serdecznym śmiechem, chociaż spora grupa widzów śledzących transmisję w sieci zaczęła wnikliwie analizować autentyczność tej słownej potyczki, zastanawiając się, czy była ona częścią scenariusza.

Wpadka na gali Orły 2026. Leszek Lichota pomylił tytuł filmu

Podczas poniedziałkowej uroczystości przydarzyła się również drobna, choć bez wątpienia dość kłopotliwa sytuacja organizacyjna. Kiedy nadeszła wielka pora na wyczytanie ostatecznego triumfatora w walce o statuetkę za Najlepszy Dźwięk, wręczający Leszek Lichota ogłosił na samym początku zwycięstwo polskiej produkcji zatytułowanej „Chłopi. Chłopi”. Dopiero kilka trudnych sekund później aktor szybko poprawił się przed mikrofonem i przekazał publiczności właściwy tytuł, czyli doceniony przez krytyków obraz „Chopin, Chopin”.

Ta niefortunna wpadka wywołała błyskawiczną dyskusję na temat tego, czy wspomniane przejęzyczenie wręczającego nagrodę było zaplanowanym wcześniej zabiegiem, czy może wyłącznie efektem chwilowego stresu na scenie.

