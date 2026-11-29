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Uczestnicy 19. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Kto zatańczył na parkiecie Polsatu?
Dziewiętnasta odsłona tanecznego programu Polsatu dobiegła końca po kilkunastu tygodniach zmagań na parkiecie. Uczestnicy mierzyli się w tym czasie z różnorodnymi konkurencjami oraz występowali podczas odcinków tematycznych:
- Maryla Rodowicz Night,
- Irena Santor Night,
- Disney Night,
- Akademia Czarnej Mamby,
- Sztafeta rumby.
W rywalizacji o główną nagrodę w 19. edycji „Tańca z Gwiazdami” wzięło udział dwanaście duetów:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka,
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz,
- Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka,
- Helena Englert i Roman Osadchiy,
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna,
- Monika Borzym i Michał Kassin,
- Dominik Rupiński i Estelle François,
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko,
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska,
- Kaeyra i Kacper Rutka,
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska,
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.
Dominik Rupiński i Estelle François wygrali „Taniec z Gwiazdami”. Wyniki finału
Finał 19. edycji programu odbył się 29 listopada 2026 roku. W ostatnim odcinku na parkiecie zaprezentowały się cztery pary:
- Marta „Mandaryna” Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz,
- Helena Englert i Roman Osadchiy,
- Dominik Rupiński i Estelle François,
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.
Za swoje finałowe występy uczestnicy otrzymali następującą punktację:
- Helena Englert i Roman Osadchiy: 40 + 40 + 40 = 120,
- Dominik Rupiński i Estelle François: 40 + 40 + 40 = 120,
- Marta „Mandaryna” Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz: 38 + 38 + 40 = 116,
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz: 37 + 34 + 40 = 111.
W poprzednich odcinkach z programem pożegnały się kolejne duety, zajmując poszczególne miejsca:
- 5. miejsce – Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka,
- 6. miejsce – Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna,
- 7. miejsce – Dominik Smaruj i Magda Tarnowska,
- 8. miejsce – Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka,
- 9. miejsce – Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko,
- 10. miejsce – Karolina „Kaeyra” Baran i Kacper Rutka,
- 11. miejsce – Matteo Brunetti i Izabela Skierska,
- 12. miejsce – Monika Borzym i Michał Kassin.
Decyzją jurorów oraz głosujących widzów Dominik Rupiński i Estelle François zwyciężyli w 19. edycji „Tańca z Gwiazdami” i zdobyli Kryształową Kulę.