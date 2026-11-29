Uczestnicy 19. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Kto zatańczył na parkiecie Polsatu?

Dziewiętnasta odsłona tanecznego programu Polsatu dobiegła końca po kilkunastu tygodniach zmagań na parkiecie. Uczestnicy mierzyli się w tym czasie z różnorodnymi konkurencjami oraz występowali podczas odcinków tematycznych:

Maryla Rodowicz Night,

Irena Santor Night,

Disney Night,

Akademia Czarnej Mamby,

Sztafeta rumby.

W rywalizacji o główną nagrodę w 19. edycji „Tańca z Gwiazdami” wzięło udział dwanaście duetów:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka,

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz,

Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka,

Helena Englert i Roman Osadchiy,

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna,

Monika Borzym i Michał Kassin,

Dominik Rupiński i Estelle François,

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko,

Matteo Brunetti i Izabela Skierska,

Kaeyra i Kacper Rutka,

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska,

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

23

Dominik Rupiński i Estelle François wygrali „Taniec z Gwiazdami”. Wyniki finału

Finał 19. edycji programu odbył się 29 listopada 2026 roku. W ostatnim odcinku na parkiecie zaprezentowały się cztery pary:

Marta „Mandaryna” Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz,

Helena Englert i Roman Osadchiy,

Dominik Rupiński i Estelle François,

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Za swoje finałowe występy uczestnicy otrzymali następującą punktację:

Helena Englert i Roman Osadchiy: 40 + 40 + 40 = 120,

Dominik Rupiński i Estelle François: 40 + 40 + 40 = 120,

Marta „Mandaryna” Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz: 38 + 38 + 40 = 116,

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz: 37 + 34 + 40 = 111.

W poprzednich odcinkach z programem pożegnały się kolejne duety, zajmując poszczególne miejsca:

5. miejsce – Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka,

6. miejsce – Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna,

7. miejsce – Dominik Smaruj i Magda Tarnowska,

8. miejsce – Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka,

9. miejsce – Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko,

10. miejsce – Karolina „Kaeyra” Baran i Kacper Rutka,

11. miejsce – Matteo Brunetti i Izabela Skierska,

12. miejsce – Monika Borzym i Michał Kassin.

Decyzją jurorów oraz głosujących widzów Dominik Rupiński i Estelle François zwyciężyli w 19. edycji „Tańca z Gwiazdami” i zdobyli Kryształową Kulę.