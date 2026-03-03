Ewa Kasprzyk skradła show w "Tańcu z Gwiazdami". Ta stylizacja to hit czy kit? Co za pantera!

Ewa Kasprzyk powróciła do roli jurorki w "Tańcu z Gwiazdami" i od razu zaznaczyła swoją obecność. Aktorka, która słynie z ogromnej pewności siebie i zamiłowania do modowych eksperymentów, tym razem postawiła na mocny print. Na czerwonym dywanie pojawiła się z szerokim uśmiechem, ubrana w garnitur w panterkę. Drapieżny wzór okrywał ją od stóp do głów, co w połączeniu z jej charyzmą dało efekt WOW. Stylizacja dobitnie podkreśliła figurę gwiazdy oraz zupełny brak kompleksów.

Ewa Kasprzyk zachwyca formą w "Tańcu z Gwiazdami"

Gwiazda, która w przyszłym roku skończy 70 lat, udowadnia, że wiek to tylko cyfra w dowodzie, a klasa i temperament pozostają wieczne. Stylizacja oparta na zwierzęcym princie, połączona z odważnym fasonem, wysoko upiętą kitą i nienagannym makijażem, sprawiła, że jurorka wyglądała wręcz zjawiskowo. Choć to uczestnicy mieli błyszczeć na parkiecie, to właśnie wygląd aktorki stał się głównym tematem dyskusji. Odbiorcy byli pod wrażeniem jej odwagi i konsekwencji w budowaniu wizerunku, a w sieci natychmiast zawrzało od komentarzy, gdyż obok takiego stroju nie sposób było przejść obojętnie.

Emocje w 1. odcinku i drapieżna jurorka

Start 18. edycji show przyniósł wiele wrażeń, ale Ewa Kasprzyk zdominowała antenę jeszcze przed pierwszym werdyktem. Jej strój był idealnym odzwierciedleniem jej ognistego temperamentu i słynnych, bezkompromisowych wypowiedzi. Artystka nie ma w zwyczaju owijać w bawełnę i mówi dokładnie to, co myśli. Połączenie szczerych do bólu komentarzy z panterkowym garniturem stworzyło prawdziwie wybuchową mieszankę, która nadała ton całemu wieczorowi.

Pierwszy taneczny wieczór za nami. Wkroczyłam w tę edycję z pazurem i energią pantery. Czułam się fenomenalnie w tym garniturze - pisała aktorka na swoim instagramowym profilu.

Czy w następnych odsłonach programu jurorka ponownie zaskoczy nas swoją garderobą? Jeżeli ten debiut był przemyślanym elementem jej modowych planów, zapowiada się niezwykle gorący sezon. Bez wątpienia oczy widzów znów skupią się na gwieździe, która udowodniła, że potrafi skraść show w każdym momencie.

