Edyta Zając przeszła metamorfozę na planie „Hotelu Paradise 14”. Prowadząca pokazała nowy wizerunek

Edyta Zając na planie „Hotelu Paradise” na Dominikanie

Choć widzowie śledzą obecnie trzynastą odsłonę „Hotelu Paradise”, Edyta Zając po przerwie wróciła już na plan zdjęciowy formatu stacji TVN7. Produkcja przeniosła się teraz na Dominikanę, aby zarejestrować tam następną część popularnego reality show. Gwiazda chętnie relacjonuje w sieci kulisy powstawania programu i pokazuje, jak wygląda codzienność ekipy poza kamerami. Tym razem największe zainteresowanie wzbudziły jednak nie egzotyczne krajobrazy, lecz wygląd samej gospodyni. Prowadząca zdecydowała się na odważną zmianę wizerunku, wyraźnie odbiegającą od tego, do czego przyzwyczaiła dotychczas swoich fanów.

Nowa fryzura Edyty Zając. Prowadząca „Hotel Paradise” ma nową fryzurę

Modelka zamieściła w serwisie Instagram krótkie wideo, pod którym zostawiła zwięzły wpis „In my bangs era 👩🏻✨”. W ten sposób Edyta Zając zakomunikowała obserwatorom, że właśnie rozpoczęła się jej własna „era grzywki”. Takie cięcie odmieniło rysy jej twarzy, a spektakularna zmiana uczesania od razu przykuwa uwagę odbiorców.