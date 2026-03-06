Daria z Białej Podlaskiej w „Must Be The Music”. Reakcja jury na jej wygląd zaskakuje

Spis treści
Historia i powrót „Must Be The Music” na antenę Polsatu
"Must Be The Music" przez lata stanowiło ważny punkt ramówki telewizji Polsat. Format emitowano w latach 2011-2018, a udział w nim był przepustką do sławy dla wielu rodzimych gwiazd, w tym między innymi dla popularnego dziś zespołu Enej.
Program powrócił na ekrany wiosną 2025 roku w odświeżonej formule. Przesłuchania utalentowanych wokalistów oceniają uznani artyści, czyli Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka, Natalia Szroeder oraz Miuosh. Prowadzenie widowiska powierzono sprawdzonemu trio z Maciejem Rockiem, Patricią Kazadi i Adamem Zdrójkowskim na czele.
W popularnym talent show nadal liczy się doskonały głos, unikalna osobowość i sceniczna energia. W premierowym odcinku nowej serii zaprezentuje się Daria Zadolska, ukrywająca się pod pseudonimem Chermée. Pochodząca z Białej Podlaskiej 28-latka stawia na wyraziste brzmienia popowe, a na muzycznym rynku zadebiutowała oficjalnie w lipcu 2024 roku.
Chermée na scenie. Odważny wizerunek wokalistki i wymiana zdań z jurorem
Artystka przyznaje, że jej twórczość to muzyka odważna, kobieca, niezwykle chwytliwa i pozbawiona przewidywalności. Wokalistka lubi eksperymentować z gatunkami i stawia na uderzającą w serce sceniczną szczerość. Przed jurorami postanowiła zaprezentować w pełni autorski utwór, ale zanim zaczęła śpiewać, uwagę gwiazd przykuł jej specyficzny wizerunek.
Chermée wybrała na ten wieczór drapieżną stylizację, co natychmiast skomentował w studiu Sebastian Karpiel-Bułecka. Między oceniającym artystą a uczestniczką błyskawicznie nawiązała się dość zabawna dyskusja, która zauważalnie rozładowała początkowe napięcie.
Wiesz, jakoś tak nie zauważam, byś była taka sekretna, jak tak patrzę na Ciebie – zażartował juror.
Nie wiem, nie wiem po czym tak stwierdzasz – odpowiedziała z uśmiechem uczestniczka.
Najbliższe tygodnie pokażą, czy wizerunek i ogromna determinacja wokalistki przekonają czwórkę wymagających jurorów. Fani programu wkrótce przekonają się przed telewizorami, jak autorski utwór Chermée zostanie ostatecznie przyjęty przez panel ekspertów stacji Polsat.