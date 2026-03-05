Próbna matura z angielskiego. Arkusze CKE, odpowiedzi, rozwiązania zadań 06.03.2026

Matura próbna z angielskiego 2026 zbliża się wielkimi krokami, a my doskonale rozumiemy, że może to być źródłem stresu. Pamiętajcie jednak, że to przede wszystkim świetna okazja, żeby sprawdzić swoją wiedzę i zobaczyć, jak wyglądają prawdziwe zadania egzaminacyjne. To taki generalny sprawdzian przed majowym finałem. Zastanawiacie się, gdzie szukać arkuszy i odpowiedzi do matury próbnej z angielskiego 2026? Dobrze trafiliście! Jesteśmy z Wami, żeby pomóc Wam przejść przez ten dzień jak najspokojniej. Znajdziecie tu wszystko, czego potrzebujecie, by na chłodno ocenić swój wynik.

Matura próbna angielski 2026 - ARKUSZE CKE

Oficjalny arkusz CKE to podstawa do rzetelnej oceny swojej pracy. To właśnie na jego podstawie będziecie mogli dokładnie sprawdzić, które zadania poszły Wam świetnie, a nad czym warto jeszcze popracować. Pamiętajcie, że arkusze z matur próbnych to też świetny materiał do nauki dla Waszych młodszych kolegów w przyszłości. Bądźcie z nami po egzaminie! Cały arkusz CKE z zadaniami podrzucimy w tym miejscu w formie wygodnej galerii, jak tylko się pojawi!

W galerii poniżej znajdziecie arkusz CKE z matury 2025

Matura próbna angielski 2026 - ODPOWIEDZI

Wychodzisz z sali i w głowie masz jedno pytanie: „Dobrze poszło?”. Ta niepewność jest zupełnie normalna. Każdy chce jak najszybciej sprawdzić swoje odpowiedzi do matury z angielskiego. Zanim pojawi się oficjalny klucz odpowiedzi CKE, minie trochę czasu. Ale spokojnie, nie musicie czekać! Nasi eksperci od razu po publikacji arkusza usiądą do rozwiązywania zadań. Proponowane odpowiedzi do tej matury próbnej z angielskiego będziemy publikować w tym artykule na bieżąco. Dzięki temu szybko oszacujecie swój wynik.

W galerii poniżej znajdziecie odpowiedzi do arkusza CKE z matury 2025

Matura próbna angielski 2026 - ZADANIA I SPODZIEWANE ZAGADNIENIA

Jakie zadania maturalne mogą pojawić się na poziomie podstawowym? Tu raczej bez większych zaskoczeń. Możecie spodziewać się typowego zestawu: zadań na rozumienie ze słuchu, kilku tekstów do przeczytania i zadań sprawdzających znajomość funkcji językowych i gramatyki (np. parafrazy, uzupełnianie luk). Kluczowa będzie też krótka forma pisemna – najczęściej jest to e-mail, wpis na blogu lub forum, w którym trzeba odnieść się do czterech podanych „kropek”. Pamiętajcie, żeby nie dać się nabrać na żadne fałszywe „przecieki” krążące po sieci – to strata czasu i nerwów. Skupcie się na tym, co umiecie. Trzymamy za Was kciuki! Dajcie z siebie wszystko, powodzenia!