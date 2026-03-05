Matura próbna z matematyki 2026 - GOTOWE ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE [05.03.2026]

Wiemy, co czujecie. Stres, niepewność, setki wzorów w głowie i to jedno pytanie: „Czy dam radę?”. Spokojnie, jesteśmy z Wami! Pamiętajcie, że matura próbna z matematyki 2026 to przede wszystkim świetna okazja, żeby sprawdzić swoją wiedzę, oswoić się z formułą egzaminu i zobaczyć, co jeszcze warto powtórzyć. Zastanawiacie się, gdzie szukać arkuszy i odpowiedzi, żeby na spokojnie policzyć punkty? Dobrze trafiliście! Wszystko znajdziecie w jednym miejscu – właśnie tutaj.

Matura próbna matematyka 2026 - ARKUSZE CKE

Już jest! Oficjalny arkusz CKE z dzisiejszej próbnej matury czeka na Was. To doskonały materiał do analizy i powtórek, przydatny także dla przyszłych roczników. Cały arkusz CKE z zadaniami udostępniamy w tym miejscu w formie wygodnej galerii. Zapraszamy do szczegółowej analizy każdego zadania.

W galerii poniżej znajdziecie arkusz CKE z próbnego egzaminu maturalnego z matematyki 2026

36

Matura próbna matematyka 2026 - ODPOWIEDZI

Wychodzisz z sali i w głowie masz totalną pustkę, a zaraz potem natłok pytań: „Dobrze to policzyłem?”, „Jaki tam był wynik?”. Znamy to! Dlatego, żeby oszczędzić Wam nerwów, nie będziemy czekać na oficjalny klucz odpowiedzi. Nasi eksperci od matematyki siadają do rozwiązywania zadań od razu po publikacji arkusza. Odpowiedzi do matury próbnej z matematyki 2026 są już gotowe, zadanie po zadaniu i znajdziecie je poniżej.

W galerii poniżej znajdziecie odpowiedzi do arkusza CKE z matury próbnej z matematyki 2026

35

Matura próbna matematyka 2026 - ZADANIA I SPODZIEWANE ZAGADNIENIA

Jak ma się sprawa z zadaniami? Czego można się spodziewać na poziomie podstawowym? Pewniakami, które pojawiają się niemal zawsze, są zadania z funkcji (liniowej i kwadratowej), procenty, potęgi, logarytmy i podstawy geometrii analitycznej. Na pewno nie zabraknie też kilku zadań otwartych, gdzie trzeba będzie pokazać cały tok rozumowania. Uważajcie na krążące po sieci „przecieki” – to strata czasu i nerwów. Skupcie się na tym, co umiecie, a te zadania maturalne nie będą takie straszne. Trzymamy za Was kciuki! Dajcie z siebie wszystko!

Quiz. Matura z matematyki. Sprawdź, czy zdasz! Pytanie 1 z 10 Liczba log9 27 + log9 3 jest równa 9 81 4 2 Następne pytanie