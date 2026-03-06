Cleo pierwszy raz tak szczerze o mężu i dzieciach. Złożyła zaskakującą deklarację!

Cleo to jedna z tych gwiazd polskiej sceny muzycznej, która mimo ogromnej popularności, z żelazną konsekwencją oddziela życie zawodowe od prywatnego. Fani wiedzą o niej tylko tyle, ile sama zdecyduje się im pokazać. Okazuje się jednak, że atmosfera na planie popularnego talent show sprzyja osobistym wyznaniom. Podczas nagrań do najnowszego odcinka "The Voice Kids" padła deklaracja, która z pewnością zaskoczy niejednego widza.

Cleo pyta Tribbsa o życie prywatne. Nie spodziewała się takiej odpowiedzi!

Wszystko zaczęło się od niewinnego pytania, które Cleo skierowała do debiutującego w roli trenera Tribbsa. W przerwie między występami młodych talentów wokalistka postanowiła podpytać kolegę z fotela o jego sprawy sercowe.

Tribbs, à propos miłości... Jak tam, Twoje serduszko jest zajęte? - zapytała.

Odpowiedź producenta muzycznego mogła być dla niej sporym zaskoczeniem. Tribbs bez wahania przyznał, że odnalazł szczęście i stabilizację u boku ukochanej osoby. Jego życie prywatne jest poukładane i spokojne, co bardzo sobie ceni.

Jestem żonaty od roku (…) Bardzo lubię stabilne życie prywatne - wyznał muzyk.

Cleo o mężu i dzieciach. Jest mistrzynią w ukrywaniu!

Gdy Tribbs spróbował odwrócić sytuację i dowiedzieć się czegoś więcej o życiu uczuciowym Cleo, ta natychmiast ucięła temat. Zamiast odpowiedzi, złożyła jednak niezwykle szczerą i zaskakującą deklarację. Artystka wyznała, że jest absolutną mistrzynią w utrzymywaniu swojego życia prywatnego w tajemnicy i gdyby chciała, nikt nie dowiedziałby się nawet o jej mężu i dzieciach!

Jestem znana z tego, mój drogi, że moje życie prywatne zostawiam dla siebie. Ale dzięki temu traktuję moje życie prywatne jako azyl, ostoję. Istnieje życie prywatne, tylko po prostu nie chcę się nim dzielić. Wszystko zachowuję dla siebie. Jestem w tym taka dobra, że gdybym miała dzieci i męża, to byście się nawet o tym nie dowiedzieli. Przysięgam! Jestem mistrzem świata w ukrywaniu. Szanuję prywatność moich bliskich i uważam, że show-biznes to jest przestrzeń nie dla każdego

- wyznała z pełnym przekonaniem Cleo.

Blanka też chroni prywatność. Trenerki The Voice Kids są zgodne

Co ciekawe, okazuje się, że Cleo nie jest jedyną trenerką w tej edycji, która tak twardo stawia granice mediom. Podobne zdanie na ten temat ma Blanka, której nazwisko od czasu sukcesu z piosenką "Solo" nie schodzi z nagłówków portali plotkarskich. Reprezentantka Polski na Eurowizji 2023 przyznała, że choć w sieci krąży na jej temat wiele plotek, to prawda o jej życiu uczuciowym pozostaje tylko dla niej.

Jest wiele plotek na mój temat. Ale generalnie ja też nigdy nie ujawniam mojego życia prywatnego. Czy coś się dzieje, czy się nie dzieje, jak się dzieje, ile się dzieje, jak długo i czy w ogóle... Więc plotki plotkami, ale ja moje życie prywatne kocham, jak zostaje prywatne - skwitowała krótko.

Więcej rozmów między trenerami i przede wszystkim niesamowitych występów utalentowanych dzieci zobaczymy już w najbliższym odcinku. Stawka jest wysoka, bo uczestnicy walczą o możliwość reprezentowania Polski w tegorocznej Eurowizji Junior. Emisja programu już w najbliższą sobotę o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD.

