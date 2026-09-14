Wystarczy usłyszeć pierwsze akordy tej gitary, by w głowie natychmiast obudził się zapach letniego, ciepłego deszczu. Kultowy utwór "Ciągle pada" grupy Czerwone Gitary od dekad kojarzy nam się z beztroską, spacerami bez parasola i najpiękniejszymi wspomnieniami z wakacji. Mało kto jednak wie, że za tym wyjątkowo pogodnym i lekkim hitem kryje się tajemnica, która zupełnie zmienia sposób, w jaki na niego patrzymy. Ta z pozoru radosna opowieść o deszczowym dniu ma bowiem zaskakujące i niezwykle poruszające korzenie.

Skąd wziął się pomysł na ten deszczowy przebój?

Autor tekstu, Krzysztof Dzikowski, napisał te słowa pod wpływem bardzo konkretnego, osobistego wspomnienia. Nie był to jednak romantyczny spacer z ukochaną po powojennej Warszawie czy słonecznym Trójmieście. Dzikowski wrócił pamięcią do swoich najwcześniejszych lat dzieciństwa, które przypadły na dramatyczny okres drugiej wojny światowej. Opisał deszczowy dzień, który jako mały chłopiec przeżył podczas wojennej zawieruchy w Białogonie niedaleko Kielc. To niesamowite, jak trudne i pełne niepokoju czasy okupacji po latach przekształciły się w głowie artysty w tak ciepły, wręcz terapeutyczny obraz. Zamiast strachu i wojennej grozy otrzymaliśmy utwór, który emanuje spokojem, nadzieją i niezwykłą odpornością na wszelkie życiowe burze.

Dlaczego muzycy musieli pilnować zegarka?

Skomponowana przez Seweryna Krajewskiego melodia wydaje się płynąć niezwykle lekko i naturalnie. W rzeczywistości jednak piosenka wymagała od muzyków aptekarskiej wręcz precyzji podczas nagrań w kameralnym studiu Polskich Nagrań. Perkusista Jerzy Skrzypczyk po latach wspominał, że kluczem do sukcesu było rygorystyczne trzymanie się określonego tempa. Wystarczyło przyspieszyć o ułamek sekundy, a cały misterny plan sypał się jak domek z kart. Przy zbyt szybkim graniu wokaliści po prostu nie nadążali z wyśpiewaniem gęstego tekstu we frazie muzycznej. Największym wyzwaniem okazała się surrealistyczna linijka o asfalcie ulic śliskim jak brzuch ryby, nawiązująca do stylu poety Tadeusza Peipera. Choć Seweryn Krajewski skromnie zapewniał, że nigdy nie miał z nią problemu, dla wielu ta fraza do dziś pozostaje niesamowitym językowym i wokalnym łamańcem. To genialne połączenie poetyckiej awangardy z popową lekkością do dziś robi ogromne wrażenie.

Jak stworzyć wielki hit bez ani jednego refrenu?

Ciągle pada łamie też podstawowe zasady tworzenia radiowych przebojów, do których przyzwyczaiła nas współczesna muzyka. Jeśli wsłuchacie się uważnie w to nagranie z 1974 roku, zauważycie, że w tym utworze w ogóle nie ma klasycznego, powtarzalnego refrenu. Cała konstrukcja opiera się na genialnym przeplataniu zwrotek śpiewanych przez Krajewskiego z pięknymi partiami legendarnej grupy wokalnej Alibabki. Strukturę spajają jedynie mistrzowskie solówki gitarowe, które płynnie dzielą piosenkę na kolejne barwne rozdziały. Był to jeden z ostatnich tak czysto rockowych momentów w historii Czerwonych Gitar, zanim zespół w kolejnej dekadzie skręcił w stronę syntezatorowego popu. Piosenka stała się tak wielkim fenomenem, że jej niemiecka wersja pod tytułem Und es regnet podbiła serca słuchaczy w NRD. Dziś, gdy po latach wracamy do tego nagrania, wciąż czujemy tę samą magię, którą muzycy uwięzili na taśmie magnetycznej. To piękny dowód na to, że prawdziwa sztuka potrafi odczarować nawet najbardziej ponury, deszczowy dzień i zamienić go w najpiękniejsze wspomnienie.