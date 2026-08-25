Jovi chce zdobyć Bursztynowego Słowika. Wokalistka walczy ze stereotypami

Jowita Łasecka, znana pod pseudonimem Jovi, to wszechstronna artystka: wokalistka, autorka tekstów i songwriterka. Jak informuje Dzień Dobry TVN, zaczęła występować na scenie mając zaledwie czternaście lat. Swoje pierwsze kroki stawiała w programach muzycznych, a w kolejnych latach tworzyła utwory i współpracowała z licznymi polskimi muzykami. Z upływem czasu podjęła decyzję o całkowitym poświęceniu się własnej karierze.

Jovi pisała dla innych. Teraz czas na autorską muzykę

Mimo że przed rozpoczęciem Top of the Top Sopot Festival 2026 Jovi może uchodzić za nową postać w konkursie, jej debiut opiera się na bogatym doświadczeniu muzycznym. Przez lata działała w branży w roli twórczyni, przygotowując utwory dla innych artystów. Obecnie koncentruje się na solowych projektach i budowaniu indywidualnego stylu. Tworzy w klimacie nowoczesnego, alternatywnego popu. Istotnym elementem jej twórczości są autorskie teksty, które poruszają tematy relacji, akceptacji siebie oraz zmagania z trudnymi emocjami. Artystka działa we współpracy z producentem Archiem Shevskym i nagrywa pod szyldem wytwórni Kayax.

Singiel "WARSZAWA" zapoczątkował zmiany

Jovi wydała w 2026 roku singiel zatytułowany "WARSZAWA", który jest zwiastunem jej debiutanckiego krążka. Utwór, w którym opisuje swoje wchodzenie w dorosłość, poszukiwanie życiowej drogi oraz codzienność w stolicy, wyróżnia się dużą dozą intymności. To dzięki tej piosence dała się poznać szerszemu gronu nie jako autorka pracująca w cieniu, lecz jako w pełni niezależna wokalistka. Wkrótce potem, 12 czerwca 2026 roku, ukazał się jej kolejny singiel "Size Plus". To z nim wystąpi na sopockim festiwalu.

Przekaz w "Size Plus" płynie prosto z serca

W piosence "Size Plus" Jovi porusza kwestię postrzegania własnego ciała, nieustannego porównywania się do innych oraz presji kreowanej przez media społecznościowe. Jednakże, nie skupia się wyłącznie na mankamentach, lecz promuje konieczność akceptacji samej siebie i odcięcie się od ciągłego krytykowania własnego wyglądu. Ten przekaz idealnie wpisuje się w jej artystyczny wizerunek. Dla Jovi najważniejsza jest prawda i emocjonalność, a gatunek pop służy jej do wyrażania osobistych doświadczeń. Zanim zaśpiewa w Sopocie, wykonała utwór "Size Plus" w programie "Dzień Dobry Wakacje".

Na scenie obok Jovi pojawią się znane twarze

Nadchodzący występ 25 sierpnia będzie dla Jovi największą w jej karierze szansą na zaprezentowanie się masowej widowni. W rywalizacji o Bursztynowego Słowika jej konkurentami będą między innymi: Kasia Sienkiewicz, Oceana, Ania Karwan, Jeremi Sikorski, Natalia Muianga oraz duet EMO i Sarsa. Teoretycznie jest jedną z najmniej znanych wokalistek w tym zestawieniu. I to może sprawić, że jej show będzie jednym z najjaśniejszych punktów całego wydarzenia. Choć Jovi nie posiada jeszcze bogatego dorobku wielkich hitów śpiewanych od lat przez tłumy, z pewnością może zyskać sympatię dzięki elementowi niespodzianki.

Jeżeli publiczność w Operze Leśnej oraz widzowie przed telewizorami pokochają "Size Plus", zdobycie Bursztynowego Słowika może zaowocować tym, że po festiwalu w Sopocie nazwisko Jovi zyska ogromną popularność.