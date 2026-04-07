67-letni Waldemar Malicki pokazał zdjęcie bez koszulki. U jego boku dużo młodsza żona

Waldemar Malicki, pianista, znany bardzo dobrze widzom TVP, zaprezentował się fanom w iście urlopowej odsłonie. Na opublikowanym kadrze widać go z szerokim uśmiechem, nagim torsem, w okularach przeciwsłonecznych oraz czapce. Towarzyszy mu znacznie młodsza ukochana, Małgorzata Krzyżanowicz. Niewinna fotografia z egzotycznej plaży błyskawicznie stała się dla internautów doskonałym powodem, by po raz kolejny przeanalizować relację tej dwójki.

Reakcja internautów na wakacyjny kadr Waldemara Malickiego

Sekcja komentarzy pod urlopowym ujęciem momentalnie wypełniła się wpisami. Część użytkowników chwaliła 67-latka, zaznaczając, że świetnie się prezentuje i dysponuje energią, której mogliby mu pozazdrościć znacznie młodsi mężczyźni. Inni z kolei zwrócili uwagę przede wszystkim na żonę pianisty, twierdząc, że to ona skupia na sobie całą uwagę. W sieci pojawiły się również uszczypliwe uwagi. Kwestia sporej różnicy wieku między małżonkami ponownie podzieliła komentujących. Jedna grupa mocno wspiera zakochanych, twierdząc, że prawdziwe uczucie nie zna metryki, podczas gdy drudzy doszukują się w ich związku ukrytych intencji.

Początki związku Waldemara Malickiego i Małgorzaty Krzyżanowicz

Droga tej pary do ołtarza przypomina fabułę komedii romantycznej. Połączyła ich wspólna pasja, ponieważ wiolonczelistka pewnego dnia pojawiła się w środowisku zawodowym znanego pianisty. Co ciekawe, inicjatywa nie wyszła od muzyka. To właśnie Małgorzata Krzyżanowicz wykonała decydujący krok. Zdobyła kontakt do artysty, po czym przez długi czas zastanawiała się, jak sformułować pierwszą wiadomość. Kiedy w końcu nacisnęła przycisk wyślij, między nimi powoli zaczęło się coś rodzić, choć droga do miłości nie była prosta.

Sam Waldemar Malicki na samym początku podchodził do tej znajomości z ogromnym dystansem. Obawiał się dużej różnicy lat, dlatego starał się unikać głębszego zaangażowania. Partnerka pianisty przyznała po latach, że muzyk wręcz próbował przed nią uciekać. Wiolonczelistka jednak nie dawała za wygraną. Obecnie małżonkowie wspominają tamten okres z uśmiechem, choć początki ich relacji wcale nie należały do najłatwiejszych.

Wspólne życie i praca Waldemara Malickiego z żoną

Ostatecznie jednak ich losy splotły się na dobre. Para dzieli ze sobą nie tylko codzienność, ale również życie zawodowe, tworząc zgrany duet podczas koncertów i rozmaitych projektów muzycznych. Dzisiaj chętnie manifestują swoje uczucie i nie ukrywają prywatnego szczęścia przed światem. Kadry z egzotycznego urlopu idealnie pokazują ich wzajemną bliskość, swobodę i radość ze wspólnie spędzanego czasu. Dla małżonków to prawdopodobnie tylko miłe wspomnienie z wakacji, ale w przestrzeni internetowej stało się ono kolejnym gorącym tematem. Każdy ruch muzyka i jego żony jest szeroko komentowany w sieci. Wiele wskazuje na to, że znany pianista doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak przyciągnąć uwagę fanów – szczególnie pozując bez górnej części garderoby.

