Grzyby funkcjonalne zyskują ogromną popularność. Zastępują poranną kawę i poprawiają koncentrację

Tradycja i powrót do natury w branży wellness

Tradycyjna polska kuchnia opiera się na popularnych gatunkach, takich jak pieczarki, kurki czy borowiki. Istnieje jednak inna kategoria tych organizmów, która oferuje konsumentom znacznie więcej niż tylko same walory smakowe. Grzyby witalne od tysiącleci stanowią absolutny fundament chińskiej medycyny ludowej. Wykorzystywano je tam przede wszystkim do przywracania naturalnej równowagi organizmu oraz systematycznego zwiększania jego codziennej witalności.

Obecnie obserwujemy ogromny wzrost zainteresowania tymi specyficznymi roślinami na szeroko pojętym rynku wellness. Zamiast występować wyłącznie w formie suszonych ziół, stają się one powszechnym dodatkiem do porannego kakao czy klasycznej małej czarnej. Substancje te są w stu procentach legalne i całkowicie bezpieczne dla zdrowia. Należy bardzo wyraźnie zaznaczyć, że nie wykazują one żadnych właściwości halucynogennych.

Co kryją w sobie grzyby funkcjonalne i jak działają adaptogeny

Organizmy te charakteryzują się obecnością licznych i bardzo pożądanych związków bioaktywnych. Zalicza się do nich między innymi triterpeny, beta-glukany oraz zróżnicowane polisacharydy. Większość z tych grzybów zaliczana jest oficjalnie do grupy adaptogenów. Są to całkowicie naturalne substancje ułatwiające organizmowi radzenie sobie z negatywnym wpływem środowiska. Pomagają one przetrwać silny stres psychiczny oraz uciążliwe obciążenia fizyczne. Ich główne zadanie polega na wzmacnianiu osłabionych narządów i jednoczesnym uspokajaniu tych nadmiernie pobudzonych.

Reishi, chaga i soplówka jeżowata. Najpopularniejsze gatunki grzybów witalnych

Poszczególne gatunki różnią się od siebie obszarem działania oraz konkretnym wpływem na ludzkie ciało. Rynek zdominowało obecnie kilka specyficznych odmian.

Soplówka jeżowata przypomina z wyglądu jasną, puszystą kulę. Eksperci nazywają ją potocznie grzybem wspierającym pracę mózgu . Regularne spożycie ma odczuwalnie poprawiać pamięć, zdolności poznawcze i ogólną koncentrację.

. Regularne spożycie ma odczuwalnie poprawiać pamięć, zdolności poznawcze i ogólną koncentrację. Reishi funkcjonuje szerzej pod nazwą grzyba nieśmiertelności. Ten konkretny adaptogen stosuje się głownie do poprawy jakości snu, głębokiego relaksu i wyciszenia układu nerwowego.

Cordyceps zyskał miano naturalnego grzyba dla sportowców. Chińska medycyna od lat zaleca go do budowania wytrzymałości fizycznej oraz odzyskiwania utraconej energii.

Chaga rośnie zazwyczaj na pniach brzóz i bywa często określana leśnym diamentem. Stanowi ona niezwykle bogate źródło cennych antyoksydantów i znacząco wzmacnia ludzką odporność.

Grzyby funkcjonalne w codziennej diecie. Jak spożywać ekstrakty i kapsułki

Zbieranie tych organizmów w polskich lasach jest właściwie niemożliwe. W sklepach dostępne są wyłączenie bezpieczne produkty przetworzone, co zapewnia najwyższą zawartość niezbędnych składników odżywczych. Na rynku dominują obecnie trzy główne formy.

Ekstrakty w proszku dają konsumentom największe możliwości zastosowania. Wystarczy jedna łyżeczka dziennie dodana do zupy, owsianki lub witaminowego koktajlu . Ziemisty posmak tych roślin idealnie maskuje również zwykła czarna kawa.

. Ziemisty posmak tych roślin idealnie maskuje również zwykła czarna kawa. Kapsułki to idealne rozwiązanie dla osób unikających specyficznego smaku grzybów. Pozwalają one na przyjęcie idealnie odmierzonej dawki preparatu.

Gotowe mieszanki zdobywają każdego dnia coraz więcej klientów. Producenci oferują już zapakowaną kawę lub kakao z idealnie domieszanym ekstraktem grzybowym.

Gdzie kupić certyfikowane grzyby witalne i na co zwracać uwagę

Asortyment ten jest powszechnie dostępny w punktach zielarskich, stacjonarnych sklepach z żywnością ekologiczną oraz w internecie. Konsumenci powinni wybierać wyłącznie sprawdzonych i certyfikowanych producentów. Kluczowe informacje widniejące na opakowaniu to metoda przeprowadzenia ekstrakcji oraz dokładne miejsce pochodzenia danego surowca. Ekologiczne certyfikaty gwarantują całkowity brak szkodliwych zanieczyszczeń. Mimo naturalnego pochodzenia towaru, stosowanie tych suplementów przez kobiety ciężarne, matki karmiące i osoby przewlekle chore wymaga bezwzględnej konsultacji z lekarzem prowadzącym.