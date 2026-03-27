Zakaz korzystania z telefonów w niektórych szkołach obowiązuje od dawna

Jedną ze szkół, w której uczniowie decyzją dyrekcji nie mogą używać telefonu jest Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim.

Nasi uczniowie, którzy dojeżdżają wiadomo, że dla bezpieczeństwa i dla spokoju rodziców, potrzebują mieć telefon na przykład w drodze do szkoły czy do domu. Natomiast na terenie szkoły naprawdę nie korzystają z telefonów, ponieważ ich nie potrzebują. Mają tutaj zajęcia przeróżne, mają fantastyczne przerwy, na których się socjalizują. Nie są im te telefony potrzebne non stop. Także ten okres, ten czas, który spędzają tutaj w szkole jest bez telefonu. My się bardzo cieszymy, że będzie odgórne zarządzenie i że będziemy się wszyscy do tego stosować - mówi Joanna Gołyńska-Woźniak, dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim

Szkoła otrzymała dofinansowanie i będzie też realizować projekt w ramach edukacji włączającej na tak zwane gry korytarzowe, które pozwalają pożytecznie zagospodarować szkolne korytarze, umożliwiając uczniom zabawy podczas przerw lekcyjnych

Już wkrótce, a na pewno od nowego roku szkolnego będziemy mieć wspaniałą ofertę, żeby na przerwie jeszcze więcej czasu móc spędzać na zabawie, na takiej radości. Jestem zbudowana, że w szkole w Kazimierzu Biskupim dzieci ze sobą rozmawiają, śmieją się, gonią. Zapraszam na przerwę. Mamy tutaj tor przeszkód, wyścigi codziennie. Uwielbiają spędzać czas razem - dodaje Joanna Gołyńska-Woźniak

Co na temat zakazu używania telefonów w szkole sądzą uczniowie tej szkoły i czy brakuje im telefonów podczas przerw?

Jest tu na tyle fajnych osób i wrażeń, że braku telefonów tu nawet się nie odczuwa. Czasem brakuje, żeby zobaczyć godzinę, żeby napisać w kogoś, ale jest tyle wydarzeń, że nie potrzebujemy go. Tu raczej się nie odczuwa braku telefonów, bardziej stawiamy się na przyjaciół i na zabawę. No też tak uważam. No jest tyle ludzi, że ten czas się jakoś tam zajmuje bez telefonu - mówiły Maja, Kornelia, Hania i Oliwia, uczennice ósmej klasy ze szkoły podstawowej w Kazimierzu Biskupim

Obecnie w szkołach nie obowiązuje jednolity, formalny zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Projektowana zmiana ma na celu uporządkowanie tej sytuacji i zapewnienie szkołom podstawy prawnej. Projekt ustawy dotyczący zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach został skierowany do konsultacji społecznych. Każdy zainteresowany może wyrazić swoje zdanie na temat tego projektu do 23 kwietnia 2026 roku na adres: [email protected]