Za trzy lata pojedziemy nowoczesną drogą z Rychwała do Zbierska

380 milionów złotych, będzie kosztowała budowa, ponad 13 kilometrów nowoczesnej drogi numer 25, między Rychwałem a Zbierskiem. Po przebudowie trasa stanie się drogą z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i prędkością do 100 km/h.

Będzie wygrodzona, będą węzły, będą dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Także, będzie można bezpiecznie się przemieszczać.

wyjaśnił Patryk Kosicki, dyrektor wielkopolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ta inwestycja ma znaczenie nie tylko dla regionu, ale dla całego kraju o czym mówił minister infrastruktury, Stanisław Bukowiec.

Modernizowany odcinek jest elementem większego układu transportowego, który w przyszłości połączy drogę ekspresową S11 w rejonie Ostrowa Wielkopolskiego z autostradą A2 w okolicach Konina. Oznacza to sprawniejsze powiązanie dwóch głównych osi komunikacyjnych Polski: północ-południe oraz wschód-zachód.

Realizacja planowana jest na maksymalnie trzy lata.