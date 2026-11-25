Nowe przestrzenie dla klimatu i mieszkańcówPrace prowadzone są w ramach projektu zatytułowanego „Ogrody terapeutyczno - edukacyjne jako forma adaptacji do zmian klimatu”. W ośmiu wyznaczonych miejscach powstaną ogrody sensoryczne i deszczowe. Tereny te zostaną wzbogacone o nowe nasadzenia drzew, krzewów oraz żywopłotów, a także o alejki edukacyjne i elementy małej architektury. Jedną z zaplanowanych atrakcji będzie tężnia solankowa, która powstanie przy OSP w Żychlinie. Choć prace już trwają, największe wrażenie nowa inwestycja zrobi wiosną, gdy rośliny zakwitną i ukażą pełny efekt wprowadzonych zmian

Lokalizacje i znaczenie inwestycjiNowe ogrody i strefy zieleni powstaną w kluczowych punktach gminy. Zaplanowano je przy szkołach w Starym Mieście, Liścu Wielkim, Modle Królewskiej, Żdżarach i Żychlinie. Ponadto zielone metamorfozy przejdą tereny w sąsiedztwie placu zabaw z dinozaurami i OSP w Żychlinie, przy urzędzie gminy oraz przy orliku w Starym Mieście.

Dariusz Puchała, wójt gminy Stare Miasto podkreśla, że inwestycja ma duże znaczenie zarówno edukacyjne jak i rekreacyjne:

To przedsięwzięcie pokazuje, że możemy jednocześnie dbać o środowisko i tworzyć atrakcyjne miejsca dla mieszkańców. Każda z zaplanowanych przestrzeni będzie miała swój charakter, ale wszystkie będą służyć jednemu celowi - poprawie jakości otoczenia, w którym na co dzień żyjemy

Sfinalizowanie inwestycji zaplanowano na pierwszy kwartał 2027 roku. Gmina Stare Miasto pozyskała na ten cel ponad 1,2 mln zł dofinansowania. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w ramach Priorytetu 2 - „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski” (Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT)