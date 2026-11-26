W dniach 24-25 listopada na Politechnice Gdańskiej odbyła się piąta edycja Samorządowego Kongresu Internetu i Mediów Społecznościowych Local-SoMe’26. To największe w Polsce spotkanie dla prezydentów, burmistrzów, wójtów i urzędników, którzy dbają o dobry kontakt z mieszkańcami w sieci.Podczas tegorocznych spotkań eksperci i samorządowcy rozmawiali o tym, jak w świecie pełnym sztucznej inteligencji i fałszywych informacji budować prawdziwe zaufanie. Zwykłe urzędowe ogłoszenia już nie wystarczą. Dzisiaj najważniejsze jest jasne tłumaczenie trudnych decyzji, otwartość na rozmowę z mieszkańcami oraz szybka reakcja w trudnych sytuacjach.

Podczas kongresu odbyła się gala Złotych Lajków’26, na której nagrodzono najlepsze samorządy i włodarzy za ich działalność w internecie w ciągu ostatniego roku. W kategorii Osobowość Mariusz Musiałowski, Burmistrz Miasta i Gminy Kleczew zdobył prestiżowy tytuł Burmistrza roku w sieci.

Burmistrz Kleczewa aktywnie prowadzi swoje profile na Facebooku, Instagramie, TikToku, YouTube oraz platformie X. Na samych tylko głównych kontach na Facebooku i Instagramie zgromadził po ponad 34 tysiące obserwujących, a jego krótkie nagrania wideo osiągają w sieci setki tysięcy wyświetleń.

Lista wszyscy nagrodzonych na Local-SoMe’26:

Złoty Lajk - Osobowość

Burmistrz roku w sieci: Mariusz Musiałowski (Burmistrz Gminy Kleczew)

Mariusz Musiałowski (Burmistrz Gminy Kleczew) Mistrz wideo wśród burmistrzów: Janusz Reszelewski (Burmistrz Drzewicy)

Janusz Reszelewski (Burmistrz Drzewicy) Mistrz wideo wśród prezydentów miast: Maciej Kupaj (Prezydent Miasta Legnicy)

Maciej Kupaj (Prezydent Miasta Legnicy) Prezydent roku w sieci (miasta wojewódzkie): Rafał Trzaskowski (Warszawa)

Rafał Trzaskowski (Warszawa) Prezydent roku w sieci (miasta niewojewódzkie): Arkadiusz Chęciński (Sosnowiec)

Arkadiusz Chęciński (Sosnowiec) Marszałek roku w sieci: Paweł Gancarz (Marszałek Województwa Dolnośląskiego)

Złoty Lajk - Miasto i Gmina

Najlepszy post samorządu: Gmina Stąporków

Gmina Stąporków Najbardziej zaangażowana społeczność: Gmina Barlinek

Gmina Barlinek Najbardziej rozmowny profil: Gdynia

Gdynia Mistrz rolek: Stargard - pod szczęśliwą gwiazdą

Stargard - pod szczęśliwą gwiazdą Regularność: Włocławek

Włocławek Unicorn: Trzebnica

Złoty Lajk - Metropolia

Najlepiej komunikujące się miasto: Wrocław [Wroclove]

Wrocław [Wroclove] Jakość, nie ilość: Miasto Poznań

Miasto Poznań Miasto wielu platform: Łódź

Złoty Lajk - Region

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Diamentowy Lajk - 5 lat Local-SoMe