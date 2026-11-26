W dniach 24-25 listopada na Politechnice Gdańskiej odbyła się piąta edycja Samorządowego Kongresu Internetu i Mediów Społecznościowych Local-SoMe’26. To największe w Polsce spotkanie dla prezydentów, burmistrzów, wójtów i urzędników, którzy dbają o dobry kontakt z mieszkańcami w sieci.Podczas tegorocznych spotkań eksperci i samorządowcy rozmawiali o tym, jak w świecie pełnym sztucznej inteligencji i fałszywych informacji budować prawdziwe zaufanie. Zwykłe urzędowe ogłoszenia już nie wystarczą. Dzisiaj najważniejsze jest jasne tłumaczenie trudnych decyzji, otwartość na rozmowę z mieszkańcami oraz szybka reakcja w trudnych sytuacjach.
Podczas kongresu odbyła się gala Złotych Lajków’26, na której nagrodzono najlepsze samorządy i włodarzy za ich działalność w internecie w ciągu ostatniego roku. W kategorii Osobowość Mariusz Musiałowski, Burmistrz Miasta i Gminy Kleczew zdobył prestiżowy tytuł Burmistrza roku w sieci.
Burmistrz Kleczewa aktywnie prowadzi swoje profile na Facebooku, Instagramie, TikToku, YouTube oraz platformie X. Na samych tylko głównych kontach na Facebooku i Instagramie zgromadził po ponad 34 tysiące obserwujących, a jego krótkie nagrania wideo osiągają w sieci setki tysięcy wyświetleń.
Lista wszyscy nagrodzonych na Local-SoMe’26:
Złoty Lajk - Osobowość
- Burmistrz roku w sieci: Mariusz Musiałowski (Burmistrz Gminy Kleczew)
- Mistrz wideo wśród burmistrzów: Janusz Reszelewski (Burmistrz Drzewicy)
- Mistrz wideo wśród prezydentów miast: Maciej Kupaj (Prezydent Miasta Legnicy)
- Prezydent roku w sieci (miasta wojewódzkie): Rafał Trzaskowski (Warszawa)
- Prezydent roku w sieci (miasta niewojewódzkie): Arkadiusz Chęciński (Sosnowiec)
- Marszałek roku w sieci: Paweł Gancarz (Marszałek Województwa Dolnośląskiego)
Złoty Lajk - Miasto i Gmina
- Najlepszy post samorządu: Gmina Stąporków
- Najbardziej zaangażowana społeczność: Gmina Barlinek
- Najbardziej rozmowny profil: Gdynia
- Mistrz rolek: Stargard - pod szczęśliwą gwiazdą
- Regularność: Włocławek
- Unicorn: Trzebnica
Złoty Lajk - Metropolia
- Najlepiej komunikujące się miasto: Wrocław [Wroclove]
- Jakość, nie ilość: Miasto Poznań
- Miasto wielu platform: Łódź
Złoty Lajk - Region
- Najlepsza komunikacja urzędu marszałkowskiego: Łódzkie dla Ciebie
Diamentowy Lajk - 5 lat Local-SoMe
- Tomasz Szczerba (Wojkowice)
- Pomorze Zachodnie
- Wrocław [Wroclove]