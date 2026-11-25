Koniński Bank Żywności robi wszystko by zbliżające się Święta Bożego Narodzenia dla potrzebujących były radosne, ale przede wszystkim, żeby mieli oni produkty niezbędne do przygotowania posiłków. W najbliższy weekend w lokalnych sklepach wolontariusze ubrani w pomarańczowe koszulki będą zachęcali do wsparcia tej akcji.

Do akcji organizowanej po raz 31. przez Bank Żywności w Koninie włączyło się 18 gmin, w tym Dobra, Golina, Grzegorzew, Kazimierz Biskupi, Kłodawa, Krzymów, Osiek Mały, Przykona, Rychwał, Skulsk, Sompolno, Ślesin i Uniejów.

Bank Żywności liczy, że również w tym roku uda się przygotować około 2000 paczek. Trafią one przede wszystkim do osób, które cały rok korzystają z pomocy żywnościowej. Co ważne – produkty zebrane w poszczególnych gminach zostają na miejscu, by wspierać lokalne rodziny.