Scena Centrum Kultury i Sztuki w Koninie po raz szósty wypełniła się dźwiękami, wzruszeniem i autentyczną radością ze wspólnego muzykowania. Podczas finałowego koncertu przed publicznością zaprezentowało się 20 wokalistów z niepełnosprawnościami z Konina i powiatu konińskiego, którzy zaśpiewali w duetach z 20 wokalistami wspierającymi. Każdy występ był nie tylko artystycznym popisem, ale przede wszystkim świadectwem wzajemnego zaufania, wsparcia i odwagi scenicznej.

Festiwalowa gala to zwieńczenie wielotygodniowych przygotowań. Uczestnicy brali udział w indywidualnych warsztatach realizowanych w ramach projektu „Znajdź w sobie miłość do muzyki”.

Choć wydarzenie ma formułę festiwalową, jego najważniejszym celem pozostaje integracja społeczna, przełamywanie barier i pokazanie potencjału artystycznego osób z niepełnosprawnościami. Ale główną ideą festiwalu jest budowanie relacji poprzez wspólną pasję.

Udział w tym wyjątkowym projekcie ma ogromny wymiar terapeutyczny. Uczestnicy zyskują pewność siebie, uczą się obycia ze sceną i przełamują tremę.

Gorące brawa wypełnionej sali CKiS po raz kolejny potwierdziły, że wspólne śpiewanie potrafi poruszyć najczulsze struny i zostaje w pamięci na długo.A to wydarzenie powinno na trwałe wpisać się w kalendarz miejskich imprez.