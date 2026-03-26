Wyższe wynagrodzenia dla rodzin zastępczych w Koninie

Rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze w Koninie otrzymają wyższe wynagrodzenie - tak zdecydowali radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta

Na terenie miasta Konina funkcjonują dwa rodzinne domy dziecka, w których aktualnie jest w jednym siedmioro dzieci, w tym troje z niepełnosprawnością, a w drugim jest aktualnie ósemka dzieci i też jest dziecko z niepełnosprawnością.Do tej pory miały wynagrodzenie wysokości łącznie z dodatkiem 5970 zł. Łącznie wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 7500 zł. W uchwale, którą zaproponowaliśmy, jest kwota 6500 zł, ale ta kwota się zwiększa o dodatek w związku z wychowywaniem co najmniej siódemki dzieci, w tym co najmniej jedno z niepełnosprawnością. Zarówno w jednym rodzinnym domu dziecka, jak i drugim domu te przesłanki są spełnione - mówi Małgorzata Rychlińska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

W Koninie są aktualnie cztery rodziny zastępcze zawodowe. W tym rodzina zastępcza zawodowa, która ma jedno dziecko. Dalej rodzina zawodowa, która ma troje dzieci. Kolejna rodzina ma też troje dzieci, ale w tym również dziecko z niepełnosprawnością. Jest też rodzina, która ma aż pięcioro dzieci, w tym z niepełnosprawnością. W Koninie sprawuje też pieczę zastępczą 19 rodzin niezawodowych, w których przebywa 29 dzieci.

Ze względu na ilość dzieci i również ilość dzieci z niepełnosprawnością, to te kwoty zróżnicowaliśmy i tak każda rodzina otrzymuje kwotę 5500 zł brutto, jednakże ze względu na właśnie ilość dzieci, czy są to z niepełnosprawnością, czy nie, to będą te kwoty od 5500 zł do 6800, czyli wzrost tutaj nastąpi od kwoty 709,80 zł do kwoty 1209,80 zł, czyli od 14 prawie 15% do ponad 21%.Przede wszystkim chcemy podziękować tym naszym rodzinom, które z nami współpracują i są cudownymi rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka. Muszę powiedzieć, że o każdej porze dnia i nocy odbierają od nas telefony i wspierają nas na co dzień, wspierają dzieci, które im powierzamy - dodaje Małgorzata Rychlińska

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, które wypłaca Miasto, rodziny zastępcze mogą liczyć też na dodatki pieniężne i wsparcie

Rodziny zastępcze zawodowe ze względu na wychowywanie, co najmniej trójki dzieci, mogą wnioskować o zatrudnienie do pomocy i tutaj nasze rodziny wnioskują i otrzymują taką drugą osobę, która wspiera ich w wychowywaniu dzieci, ale również otrzymują świadczenia na dzieci.Ponieważ to są rodziny zawodowe, to na każde dziecko przysługuje świadczenie wysokości 1517 zł. Oprócz świadczeń, przysługuje tak zwane 800 plus. Więc tutaj myślę, że jest to taka zachęta. Dodatkowo jeszcze jest program rządowy, który dla każdej rodziny zastępczej, zawodowej i rodzinnego domu dziecka wypłacamy dodatek motywacyjny w wysokości 1000 zł. - wyjaśnia Małgorzata Rychlińska

W sumie na terenie miasta Konina jest łącznie 86 rodzin zastępczych, w tym z rodzinnymi domami dziecka, w których przebywa 138 dzieci. Każdy kto chciałby zostać rodzicem w ramach pieczy zastępczej może zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.