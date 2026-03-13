Wniosek o przyznanie praw miejskich Kazimierzowi Biskupiemu gotowy

Ponad 200 stron liczy wniosek wraz z załącznikami, który zostanie złożony do wojewody Wielkopolski w sprawie nadania praw miejskich Kazimierzowi Biskupiemu. Radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę przyjmującą ten wniosek

W pierwszych słowach chciałbym podziękować państwu radnym za podjęcie uchwały za odzyskaniem praw miejskich Kazimierza Biskupiemu, bo ja mówię o odzyskaniu, nie nadaniu, z tego powodu, że ta piękna historia naszej miejscowości mówi sama za siebie. Jest wiele aspektów podjęcia tej decyzji o przywróceniu nam naszej miejscowości statusu miasta - mówił wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski

Warto wiedzieć, że przez setki lat Kazimierz Biskupi posiadał prawa miejskie to jest od 1287 do 1870 roku. Dekretem carskim zostały one miejscowości zabrane i Kazimierz Biskupi stał się wsią. Od ubiegłego roku trwają intensywne prace nad przywróceniem praw miejskich. Powstał specjalny komitet koordynujący wszystkie działania. Kluczowe znaczenie miały konsultacje społeczne i głos mieszkańców gminy w tej sprawie. Wynik konsultacji poznaliśmy jesienią ubiegłego roku

Ponad 80% było za tym, aby nasza miejscowość odzyskała prawa miejskie, ale jest to przede wszystkim uczciwość historyczna i podziękowania tym, którzy walczyli o wolność Rzeczypospolitej, bo przecież dobrze wiemy, że po powstaniu styczniowym przez carat rosyjski nałożone podatki jak i represje, nasza piękna miejscowość straciła status miasta - dodał Grzegorz Maciejewski

Kazimierz Biskupi - co zostało powiedziane na dzisiejszej sesji rady gminy - spełnia wszystkie kryteria by stać się znów miastem. Liczba mieszkańców przekracza dwa tysiące osób, ponieważ Kazimierz liczy obecnie 3981 osób. Udokumentowana jest miejskość i tradycja miejska sięgająca wielu wieków. Ponad 97 procent mieszkańców utrzymuje się z działalności pozarolniczej. Wyodrębnione jest centrum miejscowości, zachowanie układu urbanistycznego z rynkiem, rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna, stabilna sytuacja demograficzna oraz potencjał do dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Ja też ogromnie wierzę w to, że złożony wniosek spotka się z pozytywnym rozpatrzeniem przez Radę Ministrów, a Kazimierz Biskupi ponownie znajdzie się na mapie miast Polski. Chciałbym podkreślić, że niezależnie od tej ostatecznej decyzji już dzisiaj możemy być dumni z naszej gminy i z miejscowości Kazimierz Biskupi. Miejsca, które dzięki zaangażowaniu mieszkańców stale się rozwija i patrzy w przyszłość z odwagą i nadzieją - podsumował dzisiejsze głosowanie radnych przewodniczący Rady Gminy Janusz Stefański

Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji do końca tego roku. Wówczas Kazimierz Biskupi mógłby stać się miastem z początkiem 2027 roku.