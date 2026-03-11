16 marca rusza kurs, dający możliwość redukcji 6 punktów karnych. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby posiadające prawo jazdy dłużej niż rok. Dyrektor konińskiego WORDu, Paweł Durkiewicz mówi, że chętnych nie brakuje.

Mamy takie obostrzenie, że w kursie może uczestniczyć maksymalnie piętnaście osób. Czasami jest sytuacja, że trzeba poczekać. Staramy się, żeby nie było kolejek.

A zapisać się można on line, telefonicznie lub osobiście w konińskim WORDzie. Szczegóły szkolenia oraz niezbędne informacje do zapisu znajdują się w Biurze Obsługi Klienta