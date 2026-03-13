Górnik Cup 2026 zagra dla konińskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

Już w najbliższy weekend, na stadionie przy Dmowskiego w Koninie, zapowiada się turniej piłkarski Górnik Cup. W tym roku, wydarzeniu przyświeca realne wsparcie dla konińskiego schroniska.

Podczas turnieju do puszki zbierane będą pieniądze na rzecz „Bezdomnisia”. – Zachęcamy wszystkich uczestników i kibiców do wsparcia akcji – każda złotówka ma znaczenie. Gramy nie tylko o bramki, ale też o dobro.

A do wsparcia zachęcał Mateusz Augustyniak z Górnika Konin.

Harmonogram rozgrywek przewiduje podział na dwie główne kategorie wiekowe. W sobotę 14 marca odbędzie się Turniej Żaków im. Ryszarda Stankiewicza, w którym udział wezmą zawodnicy z rocznika 2018 od godziny 9.00 oraz z rocznika 2017 od godziny 12.00.

Niedziela 15 marca zostanie poświęcona Turniejowi Orlików im. Wiesława Tomaszewskiego, gdzie o 8.30 rywalizację rozpocznie rocznik 2016, a o 12:00 rocznik 2015.