Niszczejąca kamienica w Kazimierzu Biskupim doczeka się remontu

Budynek ten został kupiony przez gminę już w poprzedniej kadencji. Stan kamienicy z roku na rok znacznie się pogarszał. Dlatego w tym roku udało się spiąć wszystkie plany, zabezpieczono budżet i przy aprobacie radnych w tym roku ruszą prace przygotowawcze do przeprowadzenia gruntownego remontu budynku

Praktycznie ten budynek będzie pełnił funkcję banku, ale ponieważ jego powierzchnia wynosi aż 120 m2, to 90 m2 będzie do dyspozycji banku, a 30 m2 do dyspozycji urzędu gminy. Tam będziemy mogli sobie robić różnego rodzaju spotkania, bo bank kosztem i staraniem własnym wyposaży go w całości w stół konferencyjny, możliwość podłączenia się do internetu łącznie z ekspresem do kawy.Oczywiście bank będzie ponosił też wszystkie koszty utrzymania tej części obiektu. Ale to nie koniec, z tego pomieszczenia będą mogli korzystać też lokalni przedsiębiorcy. Jak tylko ten obiekt zostanie dopuszczony do użytkowania, też będą mogli robić różnego rodzaju spotkania biznesowe, żeby na przykład nie spotykać się u siebie w domu, bo są przecież firmy jednoosobowe. Zawsze będzie można się zapisać i w pełni skorzystać z tego pomieszczenia - mówi wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski

Obecna siedziba banku jest znacznie oddalona od centrum Kazimierza i ze względu na rodzaj zabudowania, nie spełnia wymogów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Nowa siedziba, w kamienicy będzie w pełni dostosowana. Warto też dodać, że dzięki remontowi uda się przywrócić wygląd zabytkowej kamienicy sprzed lat

Wrócimy tutaj do elewacji zewnętrznych, które były od samego początku, czyli od okresu międzywojennego, bo wiemy, że część otworów drzwiowych i okiennych została zamurowana i wymieniona. My przywrócimy stan taki, jaki był na samym początku. Efekt będzie znamienity - dodał Grzegorz Maciejewski

Do końca roku ma zostać przygotowana dokumentacja remontu, a prace ruszą w przyszłym roku. Nowa siedziba banku będzie gotowa na początku 2028 r.