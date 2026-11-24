Konińskie wilki na Mikołajki nie próżnują. Już teraz zakasali rękawy i biorą się do roboty. A cel mają jeden. Chcą zobaczyć uśmiech na twarzach podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie.

Na początku akcja była prowadzona dość skromnie. Tylko w gronie najbliższych, ale z czasem wieści rozniosły się po całym mieście i okolicy. Chętnych do pomocy przybywało, a dzięki temu przybywało również produktów, które trafiają do tych wyjątkowych dzieciaków. A w tym roku nie mogło być inaczej. Szykuje się niezła akcja.

I właśnie o to chodzi, żeby te dzieciaki były szczęśliwe. Dlatego nie można przejść obojętnie obok tej akcji. Zbiórka artykułów szkolnych i biurowych trwa, a fanty należy przynosić do sklepu militarnego Hubertus na konińskiej Starówce.