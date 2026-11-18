W konińskiej bibliotece już teraz funkcjonują rozwiązania ułatwiające poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Placówka dysponuje pętlami indukcyjnymi oraz specjalnym systemem opartym na aplikacji, który informuje osoby z problemami ze wzrokiem o ich lokalizacji w budynku.

Najważniejszym i najbardziej kosztownym przedsięwzięciem jest jednak budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami. Dotychczas w budynku funkcjonowała jedynie platforma przy schodach, która jednak nie była funkcjonalna - użytkownicy nie chcieli z niej korzystać i nie czuli się na niej stabilnie. Nowa winda, będąca priorytetem instytucji od kilku lat, ma zacząć wozić pierwszych użytkowników pod koniec listopada

Zmiany te wynikają z rosnących potrzeb społecznych oraz ewolucji w postrzeganiu roli osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej.

To nie są czasy sprzed 30, 40 lat, kiedy to osoby z niepełnosprawnościami miały siedzieć w domu i być niewidoczne. Przecież to są normalni ludzie, oni funkcjonują w przestrzeniach publicznych, chodzą do pracy, jeżdżą do pracy, korzystają z życia kulturalnego miasta, więc myślę, że tutaj każda z instytucji publicznych, ale też pewnie nie tylko, powinna mieć to na uwadze, żeby swoje przestrzenie stwarzać bardziej przyjaznymi dla ludzi zarówno tych sprawnych, jak i tych mniej sprawnych - mówił Damian Kruczkowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Urbanowskiej w Koninie

Nowe udogodnienia to także szansa na rozwój samej biblioteki, która zyska możliwość organizacji nowych warsztatów i dotarcia do grup, które wcześniej miały ograniczony dostęp do jej oferty

Wcześniej bez odpowiednich udogodnień niektóre rzeczy nie były możliwe, niektóre grupy społeczne miały właściwie, no można powiedzieć zamknięty dostęp czy do księgozbiorów, czy w ogóle do biblioteki, a teraz na pewno ten wachlarz się rozszerza i dzięki temu więcej osób będzie mogło z biblioteki korzystać, a my też będziemy mogli rozszerzać wachlarz swoich, że tak powiem, usług - podkreśla Damian Kruczkowski

Inwestycja jest realizowana w ramach przedsięwzięcia grantowego „Bankujemy kulturę – wypłacamy dostępność”, dofinansowanego ze środków budżetu Miasta Konina. Projekt wpisuje się w działania na rzecz instytucji kultury bardziej dostępnych dla wszystkich.