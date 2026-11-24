Władze Konina oraz miejska spółka wodociągowa zmagają się z problemem mieszkańców, którzy mimo istniejących możliwości technicznych nie chcą przyłączyć swoich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Przykładem jest m.in. inwestycja z 2018 roku w obrębie ulic Staromorzysławskiej i Działkowej. Choć celem projektu było podłączenie co najmniej 191 mieszkańców, do września 2026 roku podłączono jedynie 114 osób (34 posesje). Kolejne 37 posesji wciąż pozostaje niepodłączonych, co zmusiło miasto do ubiegania się o kolejne, trzecie już odroczenie terminu osiągnięcia efektu ekologicznego do września 2028 roku

Sytuację tę komentuje Waldemar Jaskólski, prezes PWiK Sp. z o.o. :

...musimy dopingować mieszkańców, aby do tej sieci się przyłączyli, mimo tego, że oni te wyprowadzenia mają i są są praktycznie tylko po ich stronie zostanie zostaje zbudowanie przyłącza

Skala niechęci wobec przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej jest jednak znacznie szersza

W ogóle na terenie miasta istnieje jeszcze około 400 posesji, które znajdują się w technicznym pasie i w zasięgu sieci kanalizacyjnej, a które odmawiają, nie występują o warunki przyłączenia i nie przyłączają się do sieci - dodaje Waldemar Jaskólski

Konsekwencje braku decyzji ze strony mieszkańców mogą być dotkliwe. W przypadku braku podłączeń miasto może stracić umorzenie pożyczki w wysokości nawet 2 milionów złotych. Choć Konin dotychczas podchodził do mieszkańców w sposób ugodowy, władze miasta podczas ostatniego posiedzenia komisji finansów i infrastruktury Rady Miasta Konina zapowiedziały już zaostrzenie tego kursu. Dla porównania, w sąsiedniej gminie Stare Miasto mieszkańcy mają czas na podłączenie się tylko do końca grudnia bieżącego roku pod groźbą kary finansowej w wysokości 50 000 zł.