Wspólna droga na dobre i na złe, wzajemny szacunek oraz miłość, która potrafi przetrwać każdą próbę czasu – te wartości stały się głównym powodem do świętowania podczas uroczystego Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego.

Najbardziej podniosłym momentem wydarzenia była oficjalna dekoracja par świętujących Złote Gody. Z rąk władz gminy – wójta Dariusza Puchały oraz przedstawicieli Rady Gminy i Urzędu Stanu Cywilnego – dostojni jubilaci odebrali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wyróżnienia, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty trafiły również do rąk par świętujących srebrne i diamentowe rocznice.

Oficjalną część wydarzenia dopełnił tradycyjny toast oraz uroczyste krojenie jubileuszowego tortu. To wyjątkowe spotkanie to również doskonała przestrzeń do rozmów, powrotu myślami do dni, w których wszystko się zaczęło.