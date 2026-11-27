Wdrożony projekt „Inkluzywne Muzeum: Spichlerz” przyniósł szereg fundamentalnych zmian w obszarze dostępności architektonicznej, komunikacyjnej i informacyjnej. Wszystkie założone cele, czyli działania inwestycyjne, poprawa dostępności, ale również dostępność w praktyce poprzez przygotowywanie wydarzeń kulturalnych - zostały w pełni zrealizowane.

Do takich najważniejszych efektów projektu zaliczamy zwiększenie samodzielności osób zwiedzających muzeum, łatwiejszą orientację w przestrzeni, zwiększenie komfortu zwiedzania, poprawę bezpieczeństwa i możliwość korzystania z oferty kulturalnej muzeum osób o różnych potrzebach. Myślę, że takim efektem też bardzo ważnym jest rozwój kompetencji kadry muzeum - mówiła Danuta Pydyńska z Muzeum Okręgowego w Koninie

W ramach prac zmodernizowano m.in. windę wewnętrzną, którą wyposażono w komunikaty głosowe i przyciski w alfabecie Braille’a, zamontowano plany tyflograficzne, kontrastowe oznaczenia schodów oraz zakupiono pętle indukcyjne ułatwiające słyszenie. Powstała również nowa, w pełni dostępna strona internetowa z możliwością zakupu biletów online oraz przedprzewodnik napisany w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR)

Zmiany nie ograniczyły się jednak wyłącznie do infrastruktury. Kluczowym elementem było przygotowanie oferty kulturalnej, w tym m.in. wystawy „Zwierzogród Wilkonia”, na której zaprezentowano aż 25 dotykowych modeli 3D eksponatów oraz zapewniono tłumaczenie na język migowy. Koordynatorzy projektu przyznają, że praca nad tym przedsięwzięciem była wymagająca, ale przyniosła ogromną satysfakcję i trwale wpłynęła na wrażliwość pracowników.

Rzeczywiście nie było łatwo, ale realizacja i uczestnictwo w tym programie Projektowanie uniwersalne kultury uważam, że bardzo rozwija pracowników i otwiera oczy na pewne rzeczy i zupełnie inne mam teraz już podejście do projektowania wystaw - wspomina Monika Marciniak kurator wystaw w konińskim muzeum

Co istotne, muzeum nie zamierza poprzestać na zrealizowanych zadaniach grantowych. Standardy wypracowane podczas projektu stały się stałym elementem działalności instytucji, która m.in. wdrożyła w kasie usługę tłumacza języka migowego online oraz dostosowała otoczenie zamku remontując toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i budując specjalny chodnik na dziedzińcu

W listopadzie, zrealizowaliśmy budowę chodnika na dziedzińcu zamku w celu zapewnienia dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami i tutaj są oczywiście osoby poruszające się na wózkach, z kulami, osoby niewidome również, ale także panie na szpileczkach - dodała Danuta Pydyńska

Projekt „Inkluzywne Muzeum: Spichlerz” został zrealizowany w ramach programu „Projektowanie Uniwersalne Kultury - dostępność w instytucjach kultury”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu to 285 768 zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich wyniosło 240 000 zł.