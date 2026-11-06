„Tu wraca uśmiech”. W Koninie działa Centrum Wsparcia „Słonecznik”

„Słonecznik” powstał z myślą o osobach, które przechodzą przez trudny moment w życiu. Choć głównym adresatem pomocy jest młodzież, z porad mogą korzystać także dorośli mieszkańcy Konina, w tym rodzice szukający wsparcia dla swoich dzieci. Pomoc świadczona jest wyłącznie przez wykwalifikowanych psychologów. Nie jest to jednak klasyczna, długofalowa terapia, lecz krótkoterminowe wsparcie interwencyjne

To pomoc psychologiczna, nie terapia - to wsparcie psychologiczne do 10 godzin, czyli takie rozpoznanie kryzysu i kilka spotkań, które ukierunkowują, jak sobie radzić z tymi problemami- mówi Witold Nowak, zastępca prezydenta Konina

Działalność „Słonecznika” nie ogranicza się jedynie do stacjonarnych spotkań w samym centrum. W ramach projektu zaplanowano również warsztaty w szkołach, które mają wspierać uczniów oraz nauczycieli i innych dorosłych. Choć to początek, organizatorzy już teraz zapowiadają poszukiwanie dodatkowych środków - m.in. w budżecie miasta, funduszach unijnych czy norweskich - aby rozszerzyć tę ofertę i zwiększyć częstotliwość dyżurów.

Inicjatywa ma pomóc w walce z narastającym kryzysem psychicznym, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Twórcy projektu wierzą, że szybka interwencja może zapobiec pogłębianiu się problemów

Napisaliśmy tam takie hasło: Centrum Wsparcia Słonecznik, tu wraca uśmiech - bo nie zawsze to musi być wielki kryzys, to może być czasem trudniejszy stan, może jakaś rodząca się depresja. My chcemy, żeby ci psycholodzy pomogli wrócić na te właściwe tory, a to oznacza, że wróci też uśmiech - wyjaśnia Witold Nowak, zastępca prezydenta Konina

Projekt będzie realizowany przez około dwa lata, z nadzieją na dalsze poszerzanie jego formuły w przyszłości. Środki na jego uruchomienie pochodzą z grantu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dla Wielkopolski Wschodniej.

Zapisy na spotkania z psychologami już ruszyły - można ich dokonywać drogą telefoniczną lub mailową. Siedziba Centrum Wsparcia "Słonecznik" znajduje się na parterze wieżowca przy ul. Dworcowej 7.

Pod tym linkiem znajdziecie wszystkie szczegółowe informacje https://www.konin.pl/index.php/centrum-wsparcia-slonecznik.html