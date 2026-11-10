Czerwone światło dla rozwoju żwirowni w gminie Krzymów

Społeczność gminy Krzymów zjednoczyła swoje siły w kategorycznym sprzeciwie wobec planów otwarcia nowych terenów wydobycia kruszywa. W tle ważą się losy krajobrazu, środowiska oraz codziennego spokoju setek rodzin.

Lista obaw mieszkańców jest długa. Podkreślają przede wszystkim na wzmożony ruch ciężarówek. Niepokoją ich również pył i hałas związane z wydobyciem oraz przeróbką żwiru, możliwe obniżenie poziomu wód gruntowych, a także wpływ działalności górniczej na krajobraz i środowisko, w tym okolice rezerwatu przyrody Złota Góra.

Opór społeczny szybko zyskał formalny kształt. Pod petycją przeciwko żwirowniom w krótkim czasie podpisało się ponad 400 osób. Mieszkańcy mówią kategoryczne nie dla rozwoju żwirowni.

Mieszkańcy domagają się, aby w planie pozostawiono jedynie tereny, na których wydobycie jest już prowadzone na podstawie obowiązujących koncesji, bez otwierania możliwości powstawania kolejnych żwirowni.

Wójt zapewniała, że ponownie pochyli się nad planem ogólnym i zrobi wszystko, żeby maksymalnie ograniczyć obszary przeznaczone pod wydobycie kruszywa, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Konieczne będzie wystąpienie do odpowiednich instytucji na szczeblu wojewódzkim o wyjaśnienie, które tereny muszą zostać uwzględnione w planie ogólnym ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące ochrony złóż.

To spotkanie pokazał, że warto rozmawiać i nawet trzeba rozmawiać. Mieszkańcy przekonali wójt i radę gminy do swoich argumentów. Teraz czas na ponowne przygotowanie planu ogólnego.