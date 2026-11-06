Anna Ludwiczak dumą Konina

Trzy złote i jeden srebrny medal do Konina z ogólnopolskich zawodów przywiozła kulturystka Anna Ludwiczak. Konkurencja była ogromna, ale zawodniczka z Konina dała z siebie wszystko i sięgnęła po najwyższe lokalizacje.

Kulturystyka to sport, który wymaga ogromnego nakładu pracy, dyscypliny i rygoru. Jednak kluczem do sukcesu nie jest bezmyślne "katowanie się" na siłowni, ale inteligentne zarządzanie wysiłkiem, dietą i regeneracją.

Sportowa determinacja Ani, restrykcyjna dieta oraz setki godzin spędzonych na treningach cardio i siłowych pozwalają jej na regularne progresowanie formy i starty w prestiżowych zawodach sylwetkowych tej federacji.

Przed Anią kolejny wyjazd już w przyszłym tygodniu. Zawody odbędą się w Mediolanie.