Konin znów będzie miał całodobową aptekę

Władze starały się wspierać lokalny biznes, m.in. poprzez obniżanie czynszu dla dotychczasowej Apteki Śródmiejskiej. Koszty funkcjonowania w nocy - jak wyjaśniał Witold Nowak, zastępca prezydenta Konina - okazały się jednak dla przedsiębiorcy zbyt wysokie.

Zmieniły się też stawki, jeśli chodzi o wynagrodzenia w medycznych zawodach, w tym farmaceutów, a szczególnie w godzinach nocnych więc rzeczywiście dla przedsiębiorców, którzy prowadzą taką działalność, nie jest łatwo utrzymać aptekę w godzinach nocnych - mówił Witold Nowak, zastępca prezydenta Konina

Jednak władze miasta podjęły również rozmowy z innymi właścicielami konińskich aptek, które przyniosły oczekiwany skutek

Prezydent pomyślnie zakończył rozmowy z przedstawicielami sieci aptek Gemini. W wyniku tych rozmów sieć podjęła decyzję o uruchomieniu całodobowej apteki na terenie naszego miasta - dodał Rafał Duchniewski z Urzędu Miejskiego w Koninie

Dyżury będą pełnione w placówce przy ulicy Dworcowej 15c (obok dawnych domów towarowych Centrum). Mieszkańcy będą mogli korzystać z jej usług przez całą dobę od 1 stycznia 2027 roku.