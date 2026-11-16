Kazimierz Biskupi walczy z depopulacją. Nowe inwestycje i infrastruktura mają przyciągnąć mieszkańców

Przez dziesięciolecia gospodarka w gminie Kazimierz Biskupi jak i w całym subregionie konińskim była zdominowana przez sektor paliwowo-energetyczny. Nadchodzące zmiany związane z zakończeniem wydobycia węgla zmusiły władze gminy do poszukiwania nowej niszy. Postawiono na rozwój infrastruktury, turystykę, sport oraz dbałość o bogatą historię i zabytki

Jednym z kluczowych elementów tej transformacji stała się budowa zbiornika w Kozarzewku, na którą gmina pozyskała ponad 23 miliony złotych dofinansowania. Inwestycja ta, realizowana od 2019 roku zmienia lokalny rynek nieruchomości. Wartość ziemi w Kozarzewku, Dębówce, Radwańcu i Kozarzewie wzrosła trzykrotnie, a prywatni inwestorzy już planują budowę osiedli domów bezpośrednio przy zbiorniku.

Dla nas jest bardzo ważne z tego powodu, że my w tej chwili musimy konkurować z innymi i stworzyć taką infrastrukturę i ukształtować tak teren naszej gminy, żeby mieszkańcy chcieli tutaj przede wszystkim zostać i zamieszkać - mówi Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi

Efekty tych działań widać w statystykach. Największy przyrost mieszkańców notowany jest na terenach zachodnich gminy, w kierunku powiatu słupeckiego. Doskonałym wskaźnikiem powrotu do trendu wzrostowego jest sytuacja w lokalnej edukacji. Szkoła podstawowa w Kozarzewku, której w 2016 roku groziło zamknięcie z powodu zaledwie dwójki dzieci w pierwszej klasie, dziś przeżywa rozkwit - liczba pierwszoklasistów wzrosła do 15 - 16 uczniów

Magnesem przyciągającym rodziny z ościennych gmin stało się także nowoczesne przedszkole w Kazimierzu Biskupim. Placówka oferuje wsparcie specjalistów, w tym logopedów, psychologów oraz rehabilitantów prowadzących gimnastykę korekcyjną.

Wójt podkreśla, jak ważne jest tworzenie odpowiednich warunków dla rodzin:

Trzeba stworzyć warunki. Nie ma warunków, nie ma nikogo. A wiemy, że najbardziej kochamy swoje dzieci i jesteśmy w stanie zrobić dla nich wszystko - dodaje Grzegorz Maciejewski

Obok inwestycji prorodzinnych, gmina rozwija swój potencjał turystyczny i rekreacyjny. Kazimierz Biskupi kusi przyjezdnych ciszą, rezerwatem przyrody w Puszczy Bieniszewskiej oraz zabytkami sakralnymi .

Dla aktywnych fizycznie gmina przygotowała bogatą infrastrukturę sportową, a już wkrótce ruszy remont stadionu. Powstaną także kolejne obiekty sportowe, lekkoatletyczne i rekreacyjne jak np pumptrack, wodny plac zabaw, czy nowe drogi rowerowe wokół stadionu. Zakończenie prac zaplanowano na początek 2028 roku.