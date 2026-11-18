Konińska zawodniczka bikini fitness, Anna Ludwiczak, wywalczyła 3. miejsce w kategorii Bikini 35+ podczas prestiżowych międzynarodowych zawodów kulturystycznych NPC European Masters Championships w Mediolanie. Był to jej debiut poza granicami Polski i od razu zakończył się miejscem na podium.

A formę życiową Ania wypracowała ciężką pracą, wyrzeczeniami i ogromną motywacją. Za nią cały rok rygorystycznych treningów, ścisłej diety oraz wsparcie najbliższego otoczenia.Do mediolańskiego startu Annę przygotowywał trener Diego Gudin, ale jej ogromnym fanem i motywatorem jest jej partner Marcin Choiński.

Zawody w Mediolanie zgromadziły blisko 600 sportowców z całej Europy. Rywalizacja stała na bardzo wysokim, światowym poziomie, a stawką zmagań były przepustki do grona zawodowców.

I choć tym razem nie udało się konińskiej kulturystce wywalczyć karty Pro, to udział w tych zawodach był dla niej ogromną dawką emocji i motywacji do dalszego działania.