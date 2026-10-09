Podejrzany o nagranie filmu z groźbami do konińskich szkół w rękach policji

Po atakach nożowników w szkołach w kraju nagranie, które pojawiło się wczoraj w internecie wywołało ogromny niepokój wśród uczniów szkół w Koninie. Zamaskowany mężczyzna z narzędziem przypominającym maczetę groził, że jutro tj. w piątek przyjdzie do szkół - tu wymienił większość szkół ponadpodstawowych w Koninie i okolicy i się rozprawi.

Jak poinformowała nas Maria Baranowska, rzecznik prasowa KMP w Koninie policjanci intensywnie pracowali nad ustaleniem osoby odpowiedzialnej za publikację nagrania, w którym kierowano groźby pod adresem konińskich szkół. Funkcjonariusze ustalili i zatrzymali młodego mężczyznę, który miał być autorem materiału. To 16-latek z naszego regionu.

Obecnie z zatrzymanym młodym mężczyzną wykonywane są czynności procesowe. Sprawa jest wyjaśniana przez policję.

Jak się okazuje akcja policji objęła całą Wielkopolskę. Łącznie zatrzymano dziś rano pięć osób w wieku od 14 do 16 lat w związku z publikowanymi informacjami o planowanych atakach w szkołach. Jedną z tych osób jest 16-letni uczeń z Konina.

Z uwagi na wiek zatrzymanych - wszyscy są nieletni - zgromadzona przez policję dokumentacja zostanie przekazana do sądów rodzinnych.